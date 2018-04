Knalleffekt in OÖ-Liga: Oedt verzichtet auf Aufstieg

TRAUN. Oedt-Boss Franz Grad nimmt von einem Aufstieg in die Regionalliga Abstand.

Klub-Boss Franz Grad Bild: GEPA

Damit haben die wenigsten gerechnet: OÖ-Liga-Tabellenführer Oedt verzichtet auf einen Aufstieg in die Regionalliga.

Nein, das ist kein Aprilscherz. Oedt-Boss Franz Grad bestätigte im OÖN-Gespräch, dass die Trauner freiwillig in der OÖ-Liga bleiben wollen. "Die Regionalliga ist für uns kein Thema, wir bleiben in der OÖ-Liga."

Damit kommt der Klub, der sich erst am heutigen Vormittag von Erfolgstrainer Christian Mayrleb getrennt hatte, nicht aus den Schlagzeilen. Grad: "Unter den momentanen Voraussetzungen ist ein Aufstieg in die Regionalliga für uns nicht attraktiv. Die neue zweite Liga, in der man sich mit reinen Amateur-Teams oder zweiten Mannschaften von Bundesligisten misst, ist von der Perspektive her noch schlimmer."

Auch die Infrastruktur-Mindestanforderung für die Regionalliga stellt den Verein vor ein Problem und hätte wie berichtet einem möglichen Aufstieg von Oedt in die dritte Liga einen Strich durch die Rechnung machen können. Auf der heimischen Transdanubia-Sportanlage gibt es keine Tribüne, auch ein Flutlicht fehlt. "Das hätte man keiner Mannschaft antun können, am Samstag Nachmittag bei uns zu spielen."

