Karussell dreht sich

VORCHDORF. Nach sechs Runden gab es in den Landesligen bereits vier Trainerwechsel.

Bartosiewicz übernahm Dietach erfolgreich. Bild: Moser

Schon nach zwei Runden kam es in Schwanenstadt zur ersten Rochade an der Seitenlinie. Sportchef Helmut Nussbaumer übernahm beim Landesliga-West-Titelfavoriten zumindest bis zur Winterpause die Agenden von Andreas Feichtinger. Diese Runde konnte er gegen Sensations-Tabellenführer Vorchdorf einen 6:2-Kantersieg feiern.

Im Westen drehte sich in der Vorwoche abermals das Trainer-Karussell: In Pettenbach kam es zum Rücktritt von Urgestein Walter Waldhör. Nach knapp 20 Jahren als Coach hörte der ehemalige Nationalspieler jetzt auf. "Im Fußball ist vieles möglich, aber als Trainer war es wohl der Schlussstrich", so der Almtaler, der in den letzten beiden Jahren mit Pettenbach jeweils knapp am Aufstieg gescheitert war. Sein Interims-Nachfolger, Co-Trainer Heinz Krammer, holte beim 2:2 in Altheim einen Punkt.

Zuerst Sieg, dann Zusage

Vor den Augen des neuen Trainers Gerhard Obermüller feierte Sierning mit dem 3:0 in der Landesliga Ost gegen Lembach den ersten Saisonsieg. Der war nicht nur für die Moral wichtig, sondern überzeugte schlussendlich auch Obermüller: "Ich habe gesehen, dass die Mannschaft intakt ist, musste danach nicht mehr lange überlegen, zuzusagen."

Sein Vorgänger Robert Bartosiewicz hatte einen fliegenden Wechsel nach Dietach hingelegt. "Das Konzept und die Gespräche haben mich überzeugt", erklärt der 49-Jährige. Nachdem es bei Sierning bisher nicht zu Punkten gereicht hatte, feierte er bei seinem neuen Arbeitgeber mit dem 2:0-Sieg über Gallneukirchen gleich einen Einstand nach Maß. "Die Mannschaft arbeitet im Training sehr hart, hört auf den Trainer. Das motiviert auch mich", ist Bartosiewicz mit den ersten Tagen in Dietach sehr zufrieden.

