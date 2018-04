Kann Steyr ab heute für Liga zwei planen?

STEYR. Wer bekommt die Lizenz? Falls Allerheiligen die Lizenz nicht erhält, wäre der OÖ-Regionalligst bereits so gut wie durch.

Die Vorwärts-Kicker feierten mit 1400 Fans den 3:1-Sieg gegen die Sturm Graz Amateure. Bild: Moser

Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner hat eine Traumwoche hinter sich: Zuerst wurde er in den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs des ÖFB aufgenommen, am Freitag machten sein Team und er mit dem 3:1-Heimerfolg in der Fußball-Regionalliga gegen die Sturm Graz Amateure einen ganz großen Schritt Richtung zweiter Liga. Folgt heute der nächste auf dem grünen Tisch? Die Bundesliga wird bekannt geben, welche Vereine die Zulassung für die neue zweite Liga erhalten.

Der Traditionsverein rechnet fix damit – auch, weil seitens der Bundesliga keine Lizenzunterlagen nachgefordert wurden. Im Idealfall kann Steyr schon heute mit den Planungen für die zweithöchste Spielklasse beginnen. Sollte nämlich einer der weiteren Aufstiegsanwärter aus der Regionalliga Mitte kein "Pickerl" für die zweite Liga bekommen, könnte sich Vorwärts mit einem Spiel mehr in den letzten Runden nur noch selber schlagen. Bei Allerheiligen sieht es wie berichtet eher schlecht aus. "Sollte jemand die Lizenz nicht bekommen, werden wir mit Spielergesprächen beginnen", sagt Scheiblehner.

Und da wartet auf die Verantwortlichen des aktuellen Tabellensechsten viel Arbeit: Bis auf Stürmer Mario Petter hat kein Spieler einen Vertrag für die zweite Liga – auch das Trainerteam um Scheiblehner nicht. Der 41-Jährige ist aber guter Dinge: "Jeder will bei diesem Abenteuer dabei sein. Wir werden unserer jungen Mannschaft auch nächstes Jahr das Vertrauen schenken."

Verstärkt durch die eine oder andere erfahrene Kraft: Der Verein plant, für jeden Mannschaftsteil eine Neuverpflichtung zu holen.

Gut möglich, dass auch der eine oder andere Spieler von Blau-Weiß Linz in der kommenden Saison in Steyr andockt. "Wir brauchen vor allem Spieler, die schon Erfahrungen in einer höheren Liga gesammelt haben."

LASK Juniors fast durch

Die Vorwärts-Fans sind bereits zweitligatauglich: Gegen das zweite Team von Sturm kamen 1400 Fans ins Vorwärtsstadion. Damit müsste man sich auch eine Etage weiter oben nicht verstecken. Blau-Weiß hatte am Freitag mit 700 Besuchern knapp die Hälfte. "Steyr ist hungrig und hat großes Potential", sagt Scheiblehner.

Das Ticket für die zweite Liga haben die LASK Juniors so gut wie sicher: Nach dem gestrigen 2:0 gegen Stadl-Paura haben die Linzer bereits sechs Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz.

