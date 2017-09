Jetzt denkt Perg an Willi Wahlmüller

PERG. Der Blau-Weiß-Meistermacher könnte bald wieder auf die Trainerbank zurückkehren.

Wahlmüller ist bei Perg als Obermüller-Nachfolger im Gespräch. Bild: GEPA

Die fünfte Saisonniederlage im fünften Spiel war zu viel. Nach dem 0:1 gegen die Ried-Amateure gab Perg-Coach Gerhard Obermüller seinen Rücktritt als Trainer der Mühlviertler bekannt. "Ich habe das Gefühl, dass ich die Mannschaft nicht mehr hundertprozentig erreiche", erklärt Obermüller. Drei Jahre war der 48-Jährige beim Klub, führte Perg von der Landesliga in die OÖ-Liga. Obermüller: "Der Verein liegt mir sehr am Herzen, deshalb habe ich mich zu diesem Schritt entschieden. Ich hoffe, dass jemand anderer die Geschicke in Perg besser leiten kann als ich."

Kommt Wahlmüller?

Nach dem zweiten Trainer-wechsel in der höchsten Liga des Bundeslandes kocht die Gerüchteküche: Bei Perg steht als Obermüller-Nachfolger jetzt ein ganz prominenter Mann auf der Liste – Willi Wahlmüller.

Der ehemalige Coach des Erste-Liga-Klubs Blau-Weiß Linz kommt aus der Perger Gegend – und will nach seiner Auszeit auf die Trainerbank zurückkehren. Kontakt soll es bereits gegeben haben, der 50-Jährige hält sich auf OÖN-Nachfrage aber noch bedeckt: "Mal sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Die OÖ-Liga würde mich aber auf jeden Fall reizen." Perg ist aber nicht die einzige Option für Wahlmüller: Auch Landesligist Sierning hat ihn kontaktiert.

Punkt bei Jaschinski-Debüt

Bei Bad Ischl saß mit Andrzej Jaschinski der neue Mann beim 2:2 gegen Wallern bereits auf der Betreuerbank. Referee Aleksandar Joldzic kam auf beiden Seiten nicht gut weg. Wallerns 1:0-Führung ging ein klares Foul an Bad Ischls Kapitän David Svarovsky voraus. Die Gelb-Rote Karte für Wallerns Reinhart war auch kleinlich. Der Stürmer sollte ausgewechselt werden. Dies ging dem Referee zu langsam - so wurde aus dem Austausch ein Ausschluss. Mit einem Mann mehr kam Ischl im Finish noch von 0:2 auf 2:2.

