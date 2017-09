Interview der Woche "Wollte endlich wieder an der Linie stehen"

PERG. OÖ-Liga: Willi Wahlmüller holte bei seinem Trainerdebüt in Perg ein 0:0 gegen Donau Linz.

Willi Wahlmüller Bild: Berles

Dieses Debüt hatte alles zu bieten: zahlreiche Torchancen, Zweikämpfe, ein Funktionär, der als Linienrichter einspringen musste, sowie einen Ausschluss – nur eben keine Tore. Trotzdem war Willi Wahlmüller mit dem Punkt bei seinem Trainer-Debüt bei Perg gegen Donau Linz zufrieden.

Ein Punkt ist es bei Ihrer Rückkehr auf die Trainerbank geworden – sind Sie zufrieden?

Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits lebt die Mannschaft, war irrsinnig bissig. Andererseits haben wir zu viele Möglichkeiten vergeben.

Warum eigentlich Perg? Gab es auch andere Angebote?

Christoph Daum sagte vor kurzem: Im Herbst fallen die Blätter und die Trainer. Da musste ich schmunzeln. Das ist wirklich so. Es gab in den letzten Monaten einige interessante Sachen, aber ich wollte nach meiner Zeit bei Blau-Weiß bewusst abschalten. Jetzt hat sich das mit Perg ergeben. Als heimatverbundener Mühlviertler konnte ich da nicht Nein sagen. Ich wollte auch endlich wieder an der Linie stehen. Die Aufgabe ist sehr reizvoll.

Sie sind jetzt Trainer eines Abstiegskandidaten – Ihr Bruder Stefan, der meistens Ihr Co-Trainer war, ist Betreuer bei Titelfavorit WSC/Hertha. Komische Situation, oder?

Wir haben schon darüber gesprochen, er ist froh darüber, dass er in der Hinrunde gegen Perg schon gespielt hat (lacht). Ich muss keinem mehr etwas beweisen, scheue auch schwierige Aufgaben wie diese nicht. Ich kann mich weiterentwickeln, bin erstmals in meiner Karriere Feuerwehrmann.

