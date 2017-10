Interview der Woche Österreichs Tennis-Boss hilft bei Amateure Steyr

LINZ. Beim "Upper Austria Ladies" in der Linzer TipsArena durfte der Mauthausner Robert Groß als Österreichs Tennis-Präsident natürlich nicht fehlen. Was viele aber nicht wissen: Der ÖTV-Boss ist auch im Fußball-Unterhaus als Funktionär aktiv. Im OÖN-Interview verrät der Vize-Präsident von Amateure Steyr (1. Klasse Ost, 1:1 am Wochenende bei St. Marien), wie sich dieser Spagat ergeben hat.

OÖN: Sie tanzen als hochrangiger Funktionär im Tennis und im Fußball-Amateurbereich auf zwei Hochzeiten. Wie sind Sie zu den beiden Sportarten gekommen?

Robert Groß: Tennis-Funktionär bin ich schon mein halbes Leben lang. Mit dem Fußball hatte ich, bis auf acht Jahre, die ich in meiner aktiven Zeit bei Amateure Steyr gekickt habe, länger nichts mehr zu tun. Bei einem Veteranentreffen wurde ich dann aber angesprochen, ob ich in Steyr nicht mithelfen will.

Und Sie haben zugesagt?

Damals war eine Fusion zwischen Amateure und Vorwärts im Gespräch. Ich halte von solchen Fusionen gar nichts. Aufgrund meiner Verbindung zu Steyr (Anm.: Groß ist in Steyr aufgewachsen) konnte ich mich dafür begeistern.

Haben Sie es bereut?

Nein. Als ich bei Amateure Steyr angefangen habe, gab es kaum Strukturen, und der Nachwuchs wurde stiefmütterlich behandelt. Jetzt stellen wir sieben Nachwuchsmannschaften. Mit Eigenbauspielern wollen wir in Zukunft auch wieder weiter nach oben kommen.

Was können sich die Fußballer als Mannschaftssportler von den Einzelkämpfern im Tennis abschauen?

Ich bin oft über die Einstellung mancher Kicker verwundert. Es ist aber auch logisch: In einem Einzelsport kann man einfacher bestehen. In einer Mannschaft kommen viele Charaktere und Kulturen zusammen. Das macht es schwieriger.

Wo gibt es noch Unterschiede?

Beim Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter zum Beispiel. Im Tennis regeln das die Spieler untereinander, da wird nicht so viel geschimpft. Im Gegensatz zum Fußball wird auch kaum protestiert.

Welche Sportart hat in den vergangenen Jahren die größere Entwicklung durchgemacht?

Wir im Tennis haben stark aufgeholt und eine jährliche Zuwachsrate. So viele Neugründungen wie im Tennis haben die Fußballer sicher nicht.

Für wen schlägt Ihr Herz: Dominic Thiem oder David Alaba?

Dominic hat im österreichischen Tennis einen Hype ausgelöst, ist trotzdem auf dem Boden geblieben. Aber auch meine Liebe zum Fußball wurde zuletzt wieder geweckt. Ich finde beide sehr sympathisch.

