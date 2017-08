Interview der Woche "Ich will den Goldenen Schuh wieder gewinnen"

STADL-PAURA. Goldener Schuh: Stadl-Paura-Torjäger Mario Petter gewann 2016/17 die begehrte Trophäe.

Stadl-Paura-Torjäger Mario Petter (Mitte), Sparkasse OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub (re.) und OÖN-Sportchef Christoph Zöpfl Bild: Alexander Schwarzl

Mit 31 Toren holte sich Mario Petter (25) von Regionalligist Stadl-Paura in der Vorsaison den "Goldenen Schuh", die begehrte Trophäe von OÖNachrichten und Sparkasse OÖ für den besten Unterhaus-Torjäger. Im Interview spricht der Top-Angreifer über seine Absage an 1860 München und den Traum vom Profi-Fußballer.

OÖNachrichten: Sie haben zum bereits zweiten Mal in Ihrer Karriere den Goldenen Schuh geholt. Was bedeutet Ihnen diese Trophäe?

Mario Petter: Es freut mich irrsinnig. Dieser Goldene Schuh bedeutet mir mehr als der erste. Die Trophäe in der Regionalliga zu holen, ist noch viel schöner als damals in der Landesliga bei Bad Goisern.

Ein gewisser Robert Lenz hat den Pokal schon vier Mal gewonnen – machen Sie ihm Konkurrenz?

(lacht) Ich weiß nicht, ob es sich in dieser Saison aufgrund meiner Verletzung (Anm.: Kahnbeinbruch) ausgeht. Aber ich will den Goldenen Schuh noch einmal gewinnen.

Ein so treffsicherer Stürmer bleibt sicher auch anderen Vereinen nicht verborgen – warum spielen Sie immer noch für Stadl-Paura?

Die Angebote waren da. Ich hätte zu Profi-Vereinen in der Steiermark, Tirol oder ins Ausland gehen können. Ich finde es nur schade, dass sich kein einziger Profi-Verein aus Oberösterreich bei mir gemeldet hat.

Im Sommer waren Sie bei 1860 München auf Probetraining, haben den Löwen aber abgesagt. Warum?

Sportlich hatte ich das Okay für den Wechsel, sie haben mich dann aber lange hingehalten. Ich habe ihnen dann abgesagt und mich für Stadl-Paura entschieden. Was ich so mitbekommen habe, ist 1860 später draufgekommen, dass sie es sogar bereut haben.

Wollten Sie überhaupt Profi werden?

Ich hätte den Schritt schon gerne gewagt. Vielleicht geht es sich noch einmal aus.

