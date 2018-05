Interview der Woche: Erfolgself voller Typen

LINZ. Oberösterreich holt Titel bei U14-Meisterschaft.

Das OÖ-Erfolgsteam Bild: OÖFV

Es war der krönende Höhepunkt einer historischen Saison. Die U14-Landesauswahl Oberösterreichs sicherte sich mit einem 7:5 gegen Niederösterreich den Titel in der Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft. Trainer Jürgen Rogl erklärt, was sein Team so stark macht:

Warum war Oberösterreich dieses Jahr unschlagbar?

Jürgen Rogl: Es war einfach ein Top-Jahrgang mit echten Typen. Die sind vielleicht nicht immer leicht zu führen, aber Spieler, die dir wehtun, können auch für den Gegner unangenehm sein.

Das, obwohl diese historische Saison mit einem Schock- Erlebnis gestartet ist...

Ja, beim ersten Spiel gegen die Steiermark erlitt ein Spieler einen Schien- und Wadenbeinbruch. Das ließ uns noch mehr zusammenwachsen.

Wie kann man sich für die Bundesland-Auswahl qualifizieren?

Die 16 bis 20 Spieler wurden aus den LAZ-Mannschaften herausgefiltert. Dieser Erfolg zeigt auch, dass an allen Standorten super Arbeit geleistet wird.

Was passiert jetzt mit den Talenten?

Sie werden jetzt auf alle möglichen Akademien in ganz Österreich verteilt und hoffentlich so eine Karriere einschlagen wie unser Paradebeispiel Xaver Schlager bei Salzburg. (rawa)

