"Immer ein leiberl": Julbach hat Abstieg gut verkraftet

JULBACH. Der Verein aus der Bezirksliga Nord siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Heimspiel für ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims und Roland Öhler von der Sparkasse OÖ bei der Trikotübergabe in Julbach. Bild: OÖN

Bereits nach einem Jahr in der Landesliga mussten die Kicker der Union Julbach im vergangenen Sommer wieder den Gang in die Bezirksliga antreten. Den Abstieg scheint der Klub aber gut verkraftet zu haben: Nach dem 4:0 gegen Schweinbach liegt das Team von Trainer Jochen Fröschl auf Platz eins in der Bezirksliga Nord. „Es läuft ganz gut, wir spielen mit vielen Eigenbauspielern sehr erfolgreich“, sagt Nachwuchsleiter Martin Thaller.

Einen Sieg fuhr der Verein auch beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA ein . Julbach sicherte sich 15 neue Trikots und einen Matchball. Die in den vergangenen Wochen aufgekommene Euphorie will der Klub auch außerhalb des Platzes mitnehmen: Ein Tribünenbau ist in der nahen Zukunft geplant.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema