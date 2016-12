Im zweiten Anlauf sollte das "kleine" Linzer Derby gespielt werden können

LINZ. Edelweiß trifft in der OÖ-Liga daheim (19 Uhr) auf ASKÖ Donau Linz.

In den vergangenen Jahren ging meist Edelweiß als Derbysieger vom Platz. Bild: (mewa)

Im zweiten Anlauf wird es heute mit der Austragung des "kleinen" Linzer Fußballderbies der OÖ-Ligisten Edelweiß und Donau (19 Uhr) aller Voraussicht nach klappen. "Wir wollten auch vergangene Woche unbedingt spielen – aber da wäre auf unserem Platz maximal ein Schwimmkurs möglich gewesen", sagt Edelweiß-Sportchef Didi Mirnegg.

Trotz der Regenfälle in den vergangenen Tagen soll dem Duell diesmal nichts im Wege stehen – schließlich sind für heute zwar tiefe Temperaturen, dafür aber weniger Regen angesagt. Mirnegg: "Wir haben wirklich alles unternommen, um den Platz so bespielbar wie möglich zu machen." In den vergangenen Derby-Begegnungen schien für Edelweiß zumindest sportlich stets die Sonne. Aus den vergangenen zehn direkten Duellen konnte man fünf Siege und vier Unentschieden bei nur einer Niederlage holen. Nach den bislang gezeigten Leistungen im Herbst und aufgrund der Tabellensituation ist allerdings Donau der Favorit.

Deutlich schlechter ist die Wetterprognose für Samstag und Sonntag. Am Wochenende ist auch der erste von zwei noch offenen Ersatz-Terminen für die bis dato abgesagten Spiele von der OÖ-Liga bis in die 2. Klasse. Jene Partien, die auch an diesem Wochenende nicht durchgeführt werden können, müssen auch nächstes Wochenende noch einmal verpflichtend angesetzt werden. "Außer natürlich, wenn sich zwei Vereine untereinander einigen, das Spiel unter der Woche auszutragen", erklärt Verbandsdirektor Raphael Oberndorfinger. Danach ist aber endgültig Schluss. Der nächste Ersatztermin ist eine Woche vor Meisterschaftsbeginn im Frühjahr 2017.

