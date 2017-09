Im Nachwuchs noch ungeschlagen

ALTHEIM. SK Altheim aus der Landesliga West siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Kundenbetreuer Anton Falkenstätter überreichte seinem Heimverein Altheim 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild:

Zwei Gesichter zeigt der SK Altheim in dieser Saison: Während die Kampfmannschaft in der Landesliga West nach dem 2:2 gegen Pettenbach mit nur fünf Punkten an der vorletzten Stelle liegt, ist der Nachwuchs besonders erfolgreich unterwegs. Die Innviertler sind mit allen fünf Jugendteams in dieser Spielzeit nämlich noch ungeschlagen. „Wir sind mit der Arbeit im Nachwuchsbereich sehr zufrieden“, sagt Nachwuchsleiter Jochen Himmelsbach.

Rund 100 Kinder laufen bei den Roten Teufeln dem runden Leder nach – die größten Talente sollen behutsam in die Kampfmannschaft eingebaut werden. Himmelsbach: "Einer hat in diesem Sommer wieder den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Wir wollen jedes Jahr Talente nach oben bringen."

Erfolgreich hat die gesamte Jugendabteilung auch beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA zusammengearbeitet: Der Klub sicherte sich 15 neue Trikots und einen Matchball.

Unter www.nachrichten.at/unterhaus können Sie auch in dieser Woche wieder Ihren Lieblingsverein online zum Sieg voten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema