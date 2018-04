Heimserie als größter Trumpf für Wallern

WALLERN. Noch immer ist der SV Wallern im Titelkampf der Fußball-OÖ-Liga Tabellenführer Oedt dicht auf den Fersen.

Wallern will wieder jubeln. Bild: Hörmandinger

Heute (17 Uhr) muss der Tabellenzweite daheim gegen Bad Ischl gewinnen. Dieser Heimvorteil ist auch die größte Trumpfkarte. Für Wallern ist es bereits die vierte Heimpartie in Serie. Weil im Herbst wegen des Neubaus des Kunstrasens meist auswärts gespielt wurde, hat man jetzt einen Extrajoker in der Hinterhand. Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Max Babler alle drei Heimspiele gewinnen. Im Frühjahr ist man überhaupt noch ohne Punkteverlust. Bad Ischl konnte zum Frühjahrsauftakt Wallerns Rivalen Oedt bezwingen, konnte diese Leistung aber in keinem der restlichen Frühjahrsspiele auch nur annähernd wiederholen.

Vorfreude auf den Cup

Die beiden Titelrivalen sind auch die Top-Favoriten auf den Gewinn des OÖ-Baunti-Landescups. Am Dienstag geht es mit den Viertelfinalspielen weiter. Oedt trifft daheim auf den Landesligisten Mondsee (16 Uhr). Wallern muss bei St. Martin antreten (19 Uhr). Ein echtes Linzer Derby gibt es auch. Edelweiß trifft daheim auf Admira Linz (19 Uhr). WSC/Hertha empfängt Windischgarsten aus der 1. Klasse Ost (19.30).

