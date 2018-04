Handenberg drehte im Finish auf

HANDENBERG. 1. Klasse Süd-West: Probst-Elf siegte im Grenzlandderby gegen Lochen 2:1.

Heiße Duelle Bild: Scharinger

"Nicht absteigen" war die Devise von Handenberg vor der Saison – nach dem 2:1 im "OÖN-Spiel der Woche" gegen Lochen ist jetzt sogar der Aufstieg in greifbare Nähe gerückt. Die Begegnung war auch ein Grenzland-Derby: Die Hausherren, Grenzort zu Deutschland, empfingen Tabellennachbar Lochen, Grenzort zu Salzburg.

Die Kontrahenten trennte vor dem Aufeinandertreffen nur ein einziger Punkt – der spannenden Ausgangsposition konnten beide Teams vor der Pause aber sie nicht gerecht werden. Dafür hatte es die Schlussviertelstunde dann richtig in sich. Nachdem Handenberg per Elfer mit 1:0 (76.) in Führung gegangen war, traf Lochens Joker Dejan Tadic nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1 (83.). Ein kurioser Treffer von Christian Fuchs brachte das Team von Trainer Gerald Probst in der Nachspielzeit (92.) aber doch noch auf die Siegerstraße. Seine flache Hereingabe wurde zweimal abgefälscht und fand glücklich den Weg ins Tor. "Ein Remis wäre das gerechte Ergebnis gewesen, aber derzeit läuft es einfach super bei uns", sagte Handenberg-Sektionsleiter Günter Russinger.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema