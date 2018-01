Hallencup: Junge Wikinger dominierten Gruppe West

TRAUN. Das Amateurteam von Erste-Liga-Klub SV Guntamatic Ried drückte dem ersten Turniertag des OÖ Auto Günther Hallencups seinen Stempel auf.

Das Rieder Amateur-Team gab am ersten Turniertag die beste Figur ab. Bild: Lui

Mit 17 Punkten aus sieben Spielen qualifizierten sich die Innviertler ungeschlagen für den Finaltag am Sonntag. Gmunden, Grieskirchen und Vorjahressieger Wallern kamen ebenfalls weiter.

Die stärksten Bandenzauberer der OÖ-Liga steigen aber erst am morgigen zweiten Turniertag in die achte Auflage des OÖ Auto Günther Hallencups ein: Neben Tabellenführer Oedt sind auch die begnadeten Hallenkicker von Dreifach-Champion Donau Linz oder die Welser Klubs FC und WSC/Hertha im Einsatz.

nachrichten.at berichtet auch morgen von allen Spielen per Liveticker.

Am Finaltag am Sonntag stehen dann nicht nur Teams aus der Oberösterreich-Liga am Parkett, sondern erstmals auch die größten Talente Oberösterreichs, die ab 9.30 Uhr einen LAZ-Hallencup bestreiten.

Die Tabelle der Gruppe West:



Rang Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 1. Junge Wikinger 7 9:3 17 2. Gmunden 7 7:7 13 3. Grieskirchen 7 9:5 13 4. Wallern 7 13:13 10 5. Bad Ischl 7 11:9 9 6. St. Marienkirchen 7 12:12 9 7. Micheldorf 7 7:11 4 8. Andorf 7 4:11 3

Alle Ergebnisse der Gruppe West:



St. Marienkirchen/P. – Andorf 1:0

Tor: A. Meister (4.)

Micheldorf – Junge Wikinger Ried 0:1

Tor: Th. Viechtbauer (10.)

Gmunden – Grieskirchen 1:0

Tor: Calic (3.)

Wallern – Bad Ischl 1:3

Tore: Schildberger (10.); Durkovic (2.), Würtinger (3.), Gassenbauer (4.)

JW Ried – St. Marienkirchen 1:1

Tore: Th. Viechtbauer (6.); Kriegner (3.)

Andorf – Micheldorf 1:2

Tore: Glechner (6.); Karic (1.), Keck (10.)

Bad Ischl – Gmunden 1:1

Tore: Durkovic (3.); Loidl (10.)

Grieskirchen – Wallern 1:3

Tore: Heinle (5.); Haslgruber (1.), Zachhuber (2.), Spitzer (9.)

Gmunden – JW Ried 0:1

Tor: Gütlbauer (4.)

St. Marienkirchen – Micheldorf 3:2

Tore: Vareskic (3.), Dieplinger (6., 10.); Pernkopf (7.), Keck (10.)

Andorf – Wallern 3:1

Tore: Schustereder (2.), Glechner (6.), Manetsgruber (7.); Zachhuber (4.)

Grieskirchen – Bad Ischl 2:0

Tore: Heinle (2.), Pilisi (8.)

JW Ried – Andorf 1:0

Tor: Cirkic (5.)

Wallern – Gmunden 3:0

Tore: Schildberger (2.), Karlinger (10.), Spitzer (10.)

Bad Ischl – St. Marienkirchen 1:1

Tore: Dieplinger (10.); Eigentor (4.)

Micheldorf – Grieskirchen 0:1

Tor: Svalina (2.)

JW Ried – Wallern 3:1

Tore: Weber (2.,3.), Hutter (10.); Zachhuber (6.)

Andorf – Bad Ischl 0:3

Tore: Durkovic (3.), Eigentor (4.), Paveronschütz (9.)

St. Marienkirchen – Grieskirchen 1:3

Tor: Kriegner (4.); Svalina (5.), Heinle (10.), Leibetseder (10.)

Gmunden – Micheldorf 2:1

Tore: Augustini (5.), Loidl (7.); Keck (1.)

Bad Ischl – JW Ried 1:2

Tore: Durkovic (3.); Viechtbauer (2.), Cirkic (10.)

Grieskirchen – Andorf 2:0

Tore: Svalina (3., 7.)

Wallern – Micheldorf 1:0

Tor: Zachhuber (3.)

Gmunden – St. Marienkirchen 2:1

Tore: Danninger (3.), Taner (6.); Eigentor (10.)

JW Ried – Grieskirchen 0:0

Micheldorf – Bad Ischl 2:2

Tore: Helmberger (2.), Krusch (10.); Durkovic (9.), Svarovsky (10.)

Andorf – Gmunden 0:1

Tore: Chockchev (8.)

St. Marienkirchen – Wallern 3:3

Tore: Eigentor (2.), Dieplinger (10.), Kriegner (10.); Zachhuber (6.), Leitner (8.), Spitzer (10.)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema