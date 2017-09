"Haben selber nicht damit gerechnet"

WELS. Donau-Coach Gahleitner erklärt Erfolgsrezept.

Gahleitner Bild: Lui

Groß war der Umbruch bei OÖ-Ligist Donau Linz im Sommer. Viele prognostizierten eine schwierige Saison – nach dem 0:0 gegen Gmunden sind die Kleinmünchener aber noch ungeschlagen. Trainer Andreas Gahleitner erklärt im OÖN-Interview das Erfolgsrezept.

Acht Punkte aus vier Spielen – wie überrascht sind Sie über diesen Start?

Andreas Gahleitner: Damit haben wir selber nicht gerechnet. Wir haben uns in der Vorbereitung sehr schwer getan. Der Start ist jetzt aber sensationell gewesen.

Haben Sie nach den Abgängen im Sommer am System etwas geändert?

Wir haben uns auf eine schwierige Saison eingestellt, haben deshalb in der Vorbereitung intensiv an der Defensive, der Viererkette, Überzahl-Unterzahl-Situationen und am Eins-gegen-eins-Verhalten gearbeitet. Wir sind jetzt bereits seit 340 Minuten ohne Gegentor. Darauf sind wir besonders stolz.

Auch die Neuzugänge haben voll eingeschlagen...

Das stimmt. Radek Gulajev und Marco Mittermayr sind für unser Spiel ganz wichtig.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema