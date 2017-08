Großer Teambuilding-Tag

STEYR. Team von Vorwärts Steyr zeltet heute im Stadion.

Bei Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr dreht sich an diesem Wochenende alles um das runde Leder: Gestern kämpften die Kicker des Teams von Trainer Gerald Scheiblehner in Gleisdorf (Anm.: Spiel war zu Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange) um wichtige Punkte, ab heute werden sie kaserniert. Der Grund: Auf die Vorwärts-Mannschaft wartet ein großer Teambuilding-Tag.

Um elf Uhr ist ein Frühstück mit langjährigen Fans angesetzt, am Nachmittag geht es zur Steyr, wo die Betreuer für ihre Kicker grillen. Danach steht noch eine Wanderung am Programm, zum Abschluss übernachten Spieler und Trainer in ausgelosten Paaren in Zelten im Vorwärts-Stadion. "Ziel ist es, den Verein und die Stadt besser kennen zu lernen", sagt Vorwärts-Coach Scheiblehner.

Die neu formierten LASK Juniors OÖ kassierten die erste Niederlage: Drei Mal glichen sie bei den WAC-Amateuren nach Rückstand aus, auf das 3:4 hatten sie keine Antwort mehr.

