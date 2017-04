Große Veränderungen

Leader Vöcklamarkt wird noch jünger; Rieder Amateure stehen vor Trainerwechsel

Weissenböck geht im Sommer Bild: Hörmandinger

VöCKLAMARKT. Einen einzigen Schönheitsfehler hatte der 2:1-Sieg der UVB Vöcklamarkt über Oedt: Eigentlich hätte diese Partie in der Regionalliga gespielt werden müssen. Die Leistung beider Mannschaften war in diesem Klassespiel top. Bei der Schatas-Elf stach vor allem die Aufstellung heraus: Mit Paul Gunst (20), Philipp Birglehner (18), Manuel Gerbl (19) standen gleich drei blutjunge Vöcklamarkter Eigenbauspieler in der Startelf. Gold-Torschütze Joachim Gilhofer ist ebenfalls Vöcklamarkter. In diese Richtung geht auch der Auftrag an Neo-Sportchef Gerhard Schweitzer und Trainer Jürgen Schatas. Schweitzer: "Wir werden weiter den Weg intensivieren, rund um unsere routinierten Stützen im Team nach und nach junge Vöcklamarkter einzubauen. Einige sind in Ried in der Akademie, die aussichtsreichsten Talente im Ort werden in einem eigenen Perspektivenkader ausgebildet. Auch das Potenzial im U16- und U18-Kader top."

Völlig offen ist hingegen der Weg der Spielgemeinschaft Ried/Neuhofen. Nach dem 1:2 gegen St. Marienkirchen ist man wieder in den Abstiegskampf hineingerutscht. Auch wenn es offiziell nicht bestätigt ist, dürfte Trainer Thomas Weissenböck den Verein mit Saisonende verlassen. Ein Nachfolger dürfte auch bereits gefunden sein: Florian Königseder, zuletzt im Trainerstab der U16-Mannschaft von Red Bull Salzburg, soll ab Sommer die zweite Rieder Mannschaft übernehmen. Auch Sportchef Gerald Eiblmayr verlässt den Verein. (haba)

