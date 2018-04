Glasner und Co. sahen 3:1-Sieg gegen Vorwärts

PASCHING. Auf dem grünen Rasen mussten die LASK Juniors beim 3:1 in der Fußball-Regionalliga gegen Vorwärts Steyr auf Verstärkungen aus dem Profi-Kader verzichten.

Lageder gegen Efendioglu (Scharinger) Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger / Schuster

Dafür gab es von den Rängen prominente Unterstützung. Von LASK-Boss Siegmund Gruber bis zu Berater Jürgen Werner und Cheftrainer Oliver Glasner – alle schauten den schwarz-weißen Talenten auf die Beine.

Sie sahen eine stark beginnende Gäste-Elf: Bereits nach 16 Sekunden hatte Lichtenberger den ersten gefährlichen Abschluss. Entgegen des Spielverlaufs gingen aber die Hausherren in der 16. Minute in Führung: Huskic traf nach einem Fehlpass von Vorwärts-Verteidiger Wimmer zum 1:0. Nach der Pause übernahm das Team von Trainer Gerald Scheiblehner das Kommando: Ausgerechnet in der Vorwärts-Drangperiode – Petter (66.), Martinovic (68.) und Lichtenberger (72.) vergaben gute Möglichkeiten – traf wieder die Elf von Ronald Brunmayr. Schmiedl versenkte einen Freistoß aus 18 Metern direkt – 2:0. Das Anschlusstor von Efendioglu (73.) kam zu spät. Alan fixierte in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand. Gut für Vorwärts: Gurten bezwang Aufstiegskandidat Allerheiligen 2:1.

Vöcklamarkt verwandelte in Deutschlandsberg einen 0:1-Rückkstand in der zweiten Hälfte in einen 2:1-Sieg. Unter die Räder kam St. Florian – 0:7 in Lafnitz.

Oedt mit Blitzstart

Mit einem 3:1-(2:1)-Erfolg über Landesligist Mondsee ist der Spitzenreiter der OÖ-Liga, Askö Oedt, in das Semifinale des Baunti-Landescups eingezogen. Schon nach 15 Minuten war es durch Tore von Manuel Schmidl (12.) und Robert Perv(12.) und Robert Pervan (15.) 2:0 gestanden. Nach dem Anschlusstreffer von Mondsees Neven Gojic (28.) wurde es noch einmal spannend: Zwei Mal scheiterten die Gäste am Aluminium.

Keine Problem hatte Wallern: Bei Landesligist St. Martin/M. siegte das Babler-Team 4:1.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Linzer_ASK (763) 11.04.2018 00:23 Uhr Saubere Leistung von der zweiten Mannschaft! Nach den ganzen Verletzungen im Vorfeld hätte ich mich mit einem X schon zufrieden gegeben. Gut das ich dort nix zu bestimmen hab



Aber hier wird so getan, als wäre Glasner und Gruber nur ausnahmsweise dort gewesen. Die beiden sind, wenn es der Spielplan zulässt, regelmäßige Zuseher bei den Juniors. Gruber war sich nicht einmal bei gefühlten minus 20 Grad zu gut sich den 3:0 Sieg gegen Vöcklamarkt zu geben.

Den lieben Reichel hab ich nie unter den Zuseher bei der zweiten Mannschaft gesehen.



Als LASKfan kann man gar nicht oft genug Danke sagen! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema