Glanz und Gloria bei Viktoria

MARCHTRENK. West-Tabellenführer: Weiter oben noch nicht gut genug, dafür jetzt in Bestform.

Altheim feierte gegen Esternberg den ersten Sieg im Frühjahr. Bild: Scharinger

In der Landesliga West bleibt Tabellenführer Viktoria Marchtrenk das Maß aller Dinge. Beim 3:0 gegen Sattledt konnte das Team von Trainer Dominik Hamader nicht einmal von einem Flutlichtausfall aufgehalten werden.

Im Frühjahr regiert Glanz und Gloria bei Viktoria: Der Spitzenreiter erhielt in vier Spielen noch kein einziges Gegentor, holte das Punktemaximum. "Unser Erfolg beruht auf einer extrem guten Mischung", sagt Spielertrainer Hamader,

Was auffällt: Viele Kicker waren bei früheren Vereinen kaum erste Wahl, blühen jetzt bei den Grün-Weißen auf: Seite an Seite mit Oldies wie Kevin Lindinger (früher St. Florian), Patrick Klostermann (WSC/Hertha) oder Ivica Lucic (FC Wels) laufen jene "Aussortierten", die in höheren Ligen den endgültigen Durchbruch nicht schafften, jetzt zur Höchstform auf. Bei Viktoria ging Spielern wie dem ehemaligen Donau-Kicker Philipp Stangl, dem früheren Weißkirchen- oder Wallern-Spieler Jordan Hattinger sowie den Ex-SC-Schützlingen Volkan Gencer, Sascha Lengauer oder Aarn Sternbauer der Knopf auf.

Das ist laut Hamader leicht erklärt: "Bei uns passen alle wunderbar ins Mannschaftsgefüge. Außerdem sind alle Spieler auch privat sehr gut befreundet." Jene Kicker, die früher oft nur die zweite Geige spielten, haben jetzt ein großes Ziel vor Augen: Zeigen, dass sie auch in der OÖ-Liga gut genug wären.

Kein Trainereffekt

Während der Vorwoche trennte sich Esternberg von Trainer Ernst Kriegner. Auch unter Kriegners Co-Trainer Thomas Paminger, der gegen Altheim in der Coachingzone stand, wurde es nicht besser: 0:3-Niederlage. Dafür holten die Roten Teufel unter Neo-Coach Thomas Klochan den ersten Sieg im Frühjahr, schoben sich am direkten Rivalen vorbei und liegen jetzt auf dem Relegationsplatz.

