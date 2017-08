Geschenke zum OÖ-Liga-Auftakt

LINZ. Titel-Favorit Oedt startete mit dem 5:0 gegen Bad Ischl furios.

Trikot für Ex-Sportchef Hofmann Bild: Mewa

Perfekter Start von Titelfavorit Oedt in die neue Saison in der Fußball-OÖ-Liga. Zum Start besiegte das Team von Trainer Christian Mayrleb Bad Ischl 5:0. Bevor Oedt dem Team aus dem Salzkammergut einschenkte, wurde Ex-Sportchef Andy Hofmann vom Verein auf eine Art und Weise verabschiedet, die nicht alltäglich ist. Zum Trikot mit Hofmanns Schriftzug und der Nummer 10 gab es auch noch Lob von Präsident Franz Grad: "Er hat dem Verein in einer ganz schwierigen Situation nach dem Ableben von Max Eisenköck geholfen. Es war aber immer abgemacht, dass diese Unterstützung aus beruflichen und privaten Gründen zeitlich begrenzt ist." Hofmann freute sich: "Es war ein intensives, aber auch schönes Jahr. Wenn mich Herr Grad braucht, bin ich da."

Ein anderer "Ex" leistete Oedt Schützenhilfe: Radek Gulajev, zu Saisonbeginn kostenlos an Donau Linz verliehen, erzielte bei Donaus 2:2 gegen den Oedter Titelkonkurrenten WSC/Hertha Wels beide Tore für die Linzer.

Geschenke verteilt hat zum Start auch Aufsteiger Andorf beim 1:4 daheim gegen Gmunden. Andorf-Coach Bernhard Straif. "Wir haben gesehen, dass das Tempo in dieser Liga um einiges höher ist."

