Gemeinsam statt einsam

PREGARTEN. Ab kommender Saison gehen Askö und Union Pregarten als SPG an den Start.

Spielgemeinschaft bei Aksö und Union statt Derby- Nostalgie in Pregarten. Bild: Pirkes

Was die OÖNachrichten in der Unterhaus-Beilage bereits am 17. Oktober 2016 exklusiv berichteten, wird in der kommenden Saison Realität: Die beiden Unterhaus-Vereine aus Pregarten – Askö (Landesliga Ost) und Union (1. Klasse Nordost) – bündeln ab der nächsten Spielzeit die Kräfte und gehen als "SPG Pregarten" in der Landesliga an den Start. "Das ist bereits fix", bestätigte Askö-Obmann Martin Brandl nach dem 1:0 seines Klubs in der Landesliga Ost gegen Union Katsdorf. Der Name des neuen Vereins wird lediglich noch durch einen Sponsor erweitert werden.

So soll die Fusion ablaufen:

Die Heimspiele: Acht Spiele werden auf dem Kunstrasenplatz der Askö stattfinden, fünf Partien auf der Union-Sportanlage. Die Einnahmen werden fair aufgeteilt.

Die Kaderplanung: Die Transferphase für die kommende Saison läuft bereits. Die drei Sportchefs Gottfried Auerböck, Klaus Brandstetter (beide Askö) und Gerhard Steiner (Union) zeichnen dafür verantwortlich.

Das Trainerteam: Wolfgang Gruber, der derzeitige Askö-Coach, wird Trainer der SPG. Union-Betreuer Stephan Mayrhofer wird als Co-Trainer fungieren.

Der Nachwuchs: Über einen Pool von insgesamt 200 Fußball-Talenten verfügen die beiden Vereine momentan. Die gemeinsamen Nachwuchsstrukturen sollen mit dem internen "Doppelpass" weiter verbessert werden.

Mehr zum Thema