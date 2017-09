Fußball-Lehrer ist auch Zahlen-Professor

BAD ISCHL. Wallerns Coach Thomas Sageder startet als Lehrer heute in das neue Schuljahr.

Wallern hält nach dem 2:2 in Bad Ischl mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage bei 13 Punkten. Das ist eine einfache Rechnung. Mit weitaus schwierigeren Zahlenspielereien nimmt es Wallerns Coach Thomas Sageder auf. Der 34-Jährige ist hauptberuflicher Lehrer, unterrichtet in der Neuen Mittelschule in Ried Mathematik und Turnen. Ab heute beginnt auch in Oberösterreich wieder das neue Schuljahr. "Endlich geht es wieder los. Aus meiner Zeit als Profi-Trainer war ich es nicht gewohnt, so viel frei zu haben", sagt Sageder.

Seine Profi-Zeit ist vorerst vorbei – auch wenn es Angebote aus den ersten Ligen Österreichs gegeben hatte. "Ich glaube, ich war in Ried in zwei Jahren bei sechs verschiedenen Trainern der Assistent. Ich wollte das nicht mehr, mir war die ganze Angelegenheit einfach zu unsicher."

Jetzt macht er das, was ihm Spaß macht – und kann Job mit Hobby verbinden. "Egal ob in der Schulklasse oder auf dem Fußballplatz: Ich bin konsequent und weiß, was ich will." Doch was ist eigentlich intensiver: die Vorbereitung auf eine Schulstunde oder jene für ein OÖ-Liga-Spiel? "Die Vorbereitungen für ein Match dauern länger", so Sageder.

