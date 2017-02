Fußball-Fusion in Pregarten: Wenn aus Rivalen Partner werden

PREGARTEN. Gemeinsame Sache machen die Fußballer von Askö und Union Pregarten. Ab Sommer wird man als "SPG Pregarten" auftreten.

Die Union Pregarten (rote Dress) steigt als Junior-Partner in die neue Mühlviertler Fußball-Spielgemeinschaft ein. Bild: Jürgen Berlesreiter

Seit mehreren Monaten hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern beider Vereine an der Umsetzung des Projekts "Fußball in Pregarten" gearbeitet. Die OÖN haben bereits im Herbst über die Pläne berichtet. Eine Vielzahl von Punkten wurde dabei abgearbeitet, um für beide Vereine einen Konsens zu erreichen. Nun wurde eine Einigung zwischen den beiden Mühlviertler Klubs erzielt.

"Das Ziel beider Vereine ist es für unseren Nachwuchs optimale Möglichkeiten zu schaffen um sich weiter positiv zu entwickeln. Für dieses Ziel ist eine SPG unumgänglich", betonen die beiden Obmänner Manfred Wurm (Union) und Martin Brandl (Askö) in einer gemeinsamen Mitteilung. Von der Zusammenlegung des Spielbetriebs profitieren beide Vereine. So wird in der Askö - sie ist mit acht Mannschaften der Senior-Partner der Spielgemeinschaft - vor allem das leidige Platzproblem gelöst: Bisher mussten sich sämtliche Mannschaften einen gemeinsamen Platz für Spiele und Trainings teilen. Jetzt können auch die beiden Plätze der Union genutzt werden. Bei der Union kann untere anderem das Know-How des großen Askö-Trainerteams angezapft werden.

Der Fußballverband wurde von der nun getroffenen Entscheidung bereits informiert. Gemeinsam sollen nun die Formalitäten geregelt werden, um den gemeinsamen Spielbetrieb ab Sommer starten zu können.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema