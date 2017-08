"Für viele Kicker ist nur die Farbe der Schuhe wichtig"

LINZ. David Krusch, Manuel Kössl: Micheldorf-Kicker entwickelten neue Fußballstollen

Krusch und Kössl sorgen für den perfekten Halt am Platz. Bild:

Beim 3:1 gegen Andorf in der OÖ-Liga kamen die Micheldorfer Kicker nicht ins Stolpern. Die Kremstaler wollen Ausrutscher in der Zukunft generell vermeiden – das liegt auch an einer innovativen Idee der beiden Micheldorf-Spieler David Krusch (23) und Manuel Kössl (36). Als Verteidiger wissen sie, wie wichtig es ist, einen ordentlichen Halt am Spielfeld zu haben.

"Mit den bisher am Markt erhältlichen Stollen renommierter Sportartikelhersteller ist bereits nach wenigen Einsätzen kein ordentlicher Halt mehr gewährleistet", erklärt Krusch. Als Antwort auf diesen Missstand erfand das Duo nach langem Tüfteln ein höhenverstellbares Stollensystem, das dauerhaft besseren Halt bietet und lästige Druckstellen an der Fußsohle minimiert.

Die Weichen für den geplanten Markteintritt wurden jetzt mit ihrer gegründeten Firma GRPSTAR GmbH gestellt. Krusch: "Mich hat oft gewundert, warum sich die Spieler Gedanken über die Farbe der Schuhe machen, aber so wenig über die Stollen-Beschaffenheit. Die Ausrüstung hat für mich neben der persönlichen Fitness und der gesunden Einstellung zum Sport ebenso oberste Priorität." Der Firmenname ist übrigens ein Wortspiel, das sich von Grips und Grip ableitet. Mit diesem Doping für den Fußballschuh sollen nicht nur in Micheldorf Ausrutscher vermieden werden ...

Mehr Infos unter www.grpstar.com

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema