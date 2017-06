"Für mich ist das reine Idiotie"

LINZ. Regionalliga: 18 Runden im Herbst und nur zwölf im Frühjahr geplant.

Danninger gegen Exposito Bild: Moser

"Diese Terminplanung ist eine Frechheit", bringt es Pasching/LASK-Trainer Ronald Brunmayr auf den Punkt. Obwohl in der aktuellen Saison noch eine Runde zu spielen ist, wirft die kommende Spielzeit bereits ihren Schatten voraus. Das Reizthema ist der Terminplan: Weil in der nächsten Saison ohne Begründung im Herbst 18 Runden stattfinden sollen (im Frühjahr gäbe es dann nur noch zwölf Partien), würde die neue Drittliga-Saison – so wie es nach dem aktuellen Stand aussieht – bereits am 21. Juli wieder starten. Die erste Runde im ÖFB-Cup ginge ein Wochenende davor über die Bühne. Dadurch hätten die Regionalligisten nach einer kurzen Sommer-Pause nur drei Wochen Zeit, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

"Für mich ist das reine Idiotie", sagt Brunmayr, der mit dem Amateur-Team der Schwarz-Weißen schon am 26. Juni – 17 Tage nach dem Saisonabschluss der laufenden Saison – wieder mit dem Trainingsbetrieb startet.

Trainerkollegen der anderen OÖ-Drittligisten geben Brunmayr Recht. "So kurz war die Sommer-Vorbereitung noch nie. Normal hatten wir immer fünf Wochen", ist auch Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner verärgert. Der 40-Jährige sieht auch noch ein anderes Problem: "Bei 18 Spielen im Herbst kann man in 12 Frühjahrsspielen kaum noch reagieren. Der Abstiegskampf entscheidet sich also vielleicht schon im Herbst."

Kurios: Gurten hat mit zehn Tagen eine echte Mini-Vorbereitung. Die Innviertler starten am 4. Juli, vom 14. bis 16. Juli steigt die erste Cup-Runde. "Das ist nicht viel, aber wir wollen unseren Spielern drei Wochen Urlaub gönnen", sagt Gurten-Sportchef Franz Reisegger.

