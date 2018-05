Für Vorwärts-Stürmer Efendioglu darf die Torjägerkrone noch kein Thema sein

STEYR. Mit Deutschlandsberg verknüpft Steyr-Trainer Scheiblehner keine guten Erinnerungen.

Vorwärts-Stürmer Yusuf Efendioglu (roter Dress, l.) möchte heute ab 19 Uhr im Duell der Torjäger gegen Deutschlandsbergs Christian Dengg seine Trefferquote weiter verbessern. Bild: wimapictures.at

"Mit unseren Leistungen in Deutschlandsberg war ich noch nie zufrieden", sagt Gerald Scheiblehner, "es ist an der Zeit, dass wir endlich einmal mehr mitnehmen."

Nur ein Punkt aus zwei Spielen – diese Ausbeute ist für den Vorwärts-Trainer vor dem heutigen Duell (19 Uhr) unbefriedigend. Auch wenn seine Elf vor einem Jahr auswärts beim 3:3 die Steirer phasenweise dominiert hatte. "Wir waren 3:1 vorne, haben trotzdem nicht gewonnen." Mit ein Grund sei der ungewohnte Kunstrasen gewesen, der nun durch einen neuen ersetzt worden sei. "Ich hoffe, der liegt uns besser."

Im Herbst haben die Rot-Weißen Deutschlandsberg daheim beim 4:0 regelrecht an die Wand gespielt. Doch Scheiblehner relativiert: "Damals waren wir in Überform." Zudem fällt der neuerlich verletzte Spielmacher Thomas Himmelfreundpointner bis Saisonende aus. Allerdings hat seine Truppe nach drei Siegen in Serie jede Menge Selbstvertrauen. Was im Rennen um einen Platz in der 2. Liga nicht von Nachteil ist. Auf Umfaller der Konkurrenz darf Vorwärts jedenfalls nicht hoffen, treffen doch Klagenfurt und Allerheiligen auf die Nachzügler St. Florian und Kalsdorf.

Josip Martinovic könnte seinem Sturmpartner mit derart akrobatischen Einlagen wieder optimal in Stellung bringen.

Wobei sich das Thema Allerheiligen bald von selbst erledigt haben könnte: Denn im ersten Anlauf wurde den Steirern die Lizenz verwehrt, die Nachfrist läuft nun bis Mitte Mai. Scheiblehner: "Wir konzentrieren uns nur auf uns und wollen den Aufstieg auf dem Rasen schaffen."

Nicht auf sein eigenes Torkonto sollte der Blick von Topstürmer Yusuf Efendioglu gerichtet sein. Mit 23 Treffern liegt er in der Schützenliste gleichauf mit Deutschlandsbergs Christian Dengg nur ein Tor hinter Spitzenreiter David Gräfischer aus Gleisdorf. "Sollte er treffen, dann freue ich mich natürlich. Aber die Torjägerkrone zählt derzeit nicht."

Größeres Augenmerk wird bereits auf die Planung der nächsten Saison gelegt: "Viele neue Spieler müssen und werden wir nicht holen. Aber zwei bis drei Erfahrene wird es schon brauchen." Die Kontakte seien bereits geknüpft.

