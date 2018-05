Fünfkampf um Aufstieg

LINZ. Drei Aufsteiger machen den Kampf um die vorderen Plätze noch spannender.

St. Martin/M. kletterte im Osten mit einem 5:0 gegen St. Magdalena auf Platz zwei. Bild: Pirkes

So spannend war der Aufstiegskampf in den Landesligen schon lange nicht mehr. Neben den beiden Meistern darf auch der punktemäßig beste Tabellenzweite am Ende dieser Saison in die OÖ-Liga aufsteigen. Das ergibt derzeit einen Fünfkampf um die drei begehrten Aufstiegsränge.

Aktuell würden zwei Plätze an den Westen gehen, wo sich mit dem SC (3:0 bei Utzenaich) und der Viktoria (3:1 gegen Schärding) die Marchtrenker Klubs ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel liefern. Eine um einen Treffer bessere Tordifferenz spricht bei gleicher Punktezahl (45) derzeit für die Hamader-Elf. Kurios: Trotz der intakten Titelchance trennen sich im Sommer wohl die Wege von SC Marchtrenk und Erfolgscoach Adam Kensy. Der 61-Jährige soll zu Landesliga-Ost-Klub Gallneukirchen wechseln. Walter Hochmaier, Ex-Nationalspieler und Sportchef von Gallneukirchen, kennt den Polen noch aus dessen LASK-Zeit als Spieler – und stellte den Kontakt her.

Riecht St. Martin Lunte?

Im Osten könnte ein möglicher zweiter Aufstiegsplatz vor allem St. Martin/M. in die Karten spielen: Die SPG Pregarten liegt nach dem 4:1 gegen Sierning an der Spitze, nur drei Punkte dahinter ist das Team von Trainer Josef Ganser aber neuer Zweiter – nutzte mit dem klaren 5:0 gegen St. Magdalena den 0:1-Ausrutscher von Bad Schallerbach gegen Gallneukirchen.

"Jeder weiß, dass es eine Überraschung wäre, wenn wir gegen den Kader von Bad Schallerbach bestehen könnten", sagt Obmann Michael Pammer. Trotzdem riecht der Klub jetzt Lunte. "Solche Chancen dass auch der Zweite aufsteigen kann, bekommt man nicht oft. Wir werden versuchen, bis zum Schluss im Rennen zu bleiben. Es könnte sich in der letzten Runde entscheiden", sagt St.-Martin-Trainer Ganser. Die aktuelle Form spricht für die Mühlviertler: St. Martin ist die derzeit beste Elf der Rückrunde.

