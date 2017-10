Frauenfußball Starke Talente aus Oberösterreich

LINZ. Jana Scharnböck überzeugte als "Joker" in der Unter-19-Auswahl.

"Joker": Jana Scharnböck Bild: GEPA

Österreich U19-Fußball-Frauen stehen vorzeitig als Teilnehmerinnen der Eliterunde der EM-Qualifikation fest. Im zweiten Gruppenspiel der ersten Qualifikationsphase besiegte die ÖFB-Auswahl am Freitag in Rohrbach an der Lafnitz Mazedonien mit 2:0 und buchte gemeinsam mit Abschlussgegner Belgien bereits das Ticket für die nächste Runde im Rennen um ein EM-Ticket. Im heutigen Spiel gegen Belgien geht es um den Gruppensieg (Rohrbach an der Lafnitz, 17 Uhr).

Keinen geringen Anteil am Erfolgslauf der Unter-19-Mannschaft haben die Talente aus Oberösterreich. Mit ihrem "Joker"-Tor brachte die Innviertlerin Jana Scharnböck (Neulengbach) das Team am Freitag in der 80. Minute mit 1:0 in Führung, nachdem die Freinbergerin erst zur Pause eingewechselt wurde. Die Eferdingerin Kathi Fellhofer (Union Kleinmünchen) war ebenso wie zuvor beim 4:0 gegen Kroatien über die volle Distanz im Einsatz. Ebenfalls eine Stütze des Teams ist die Frankenburgerin Laura Wienroither (SKN St. Pölten), die gegen Kroatien zum 4:0 traf.

Beim Bundesliga-Nachtragsspiel zwischen Union Kleinmünchen und Neulengbach trifft Scharnböck übrigens am 26. Oktober um 14 Uhr in Linz auf ihren Ex-Klub, bei dem die Unter-19-Teamspielerinnen Kathi Fellhofer , Lisa Alzner und Vanessa Hartl im Einsatz sind.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema