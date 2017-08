Frauenfussball Lisa Kolb: Die "Super-Dribblerin"

LINZ. St. Pöltens Nationales Zentrum für Frauenfußball gerade in aller Munde

Lisa Kolb (rechts) Bild: GEPA pictures/ Mario Buehner

Seit den Erfolgen des ÖFB- Frauen-Nationalteams bei der Europameisterschaft in den Niederlanden ist das "Nationale Zentrum für Frauenfußball" in St. Pölten in aller Munde. Auch zahlreiche Oberösterreicherinnen werden in der Saison 2017/2018 in der "Talenteschmiede" wieder ausgebildet.

Zu den zehn OÖ-Damen in St. Pölten gehört auch Lisa Kolb. Die 16-jährige Schülerin gilt als Super-Dribblerin. "Mit elf Jahren nahm ich an einem Fußball-Geschicklichkeits-Bewerb teil, gewann das Bundesfinale und wurde von Fußball-Legende Herbert Prohaska mit einem Pokal geehrt", erklärt die Vöcklabruckerin, die seit ihrem fünften Lebensjahr dem runden Leder nachjagt, ihren Spitznamen.

Durch den aufkommenden Hype im Frauen-Fußball wurde sie in ihren Zukunftsplänen bestärkt: "Mein großer Traum ist es für das A-Nationalteam zu spielen und den Sprung ins Ausland zu schaffen."

Dafür legt Kolb auch in den Sommerferien kaum eine Fußballpause ein: "Nur die ersten zwei Ferienwochen sind wirklich eine fußballfreie Zeit. Dann startete die Vorbereitung mit meinem Verein Union Kleinmünchen." Hinzu kommen Trainingslehrgänge wie zuletzt mit der U17-Nationalmannschaft: Beim UEFA-Turnier in Litauen, traf Kolb beim 6:0 gegen die Schweiz und beim 4:0 gegen Litauer je doppelt – auch gestern siegte die rotweißrote Damen-Elf gegen Deutschland 1:0.

