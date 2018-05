Feldspieler als Torhüter-Held

BAD ISCHL. Gmundens Zoran Radicevic hielt beim 2:2 im Derby gegen Bad Ischl einen Punkt fest.

Radicevic parierte einige gute Möglichkeiten. Bild: Hörmandinger

Er begann die Partie als Feldspieler und wurde dann als Torhüter zum großen Helden: Die Rede ist von Gmundens Zoran Radicevic, der beim 2:2 gegen Bad Ischl ab der 27. Minute den ausgeschlossenen Lukas Kitzmüller ersetzte. Zwar hatten die Gmundner einen blutjungen Ersatztorhüter mit, der auch schon aufwärmte. Dann gab Radicevic aber selbst den Anstoß, ihn als Torhüter zu nehmen, da er aus der Schulzeit über etwas Torhüter-Erfahrung verfügt. Der 22-Jährige wechselte das Spieler- mit dem Torhüterleiberl – und hielt danach fast alles, was es zu halten gab. "Im Derby wäre für unseren Youngster Sebastian Feitzinger der Druck zu groß gewesen. Es war die richtige Entscheidung, Zoran wurde zum Helden. Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an", sagte Gmundens Co-Trainer Thomas Paulin.

Derby-Held Radicevic stellte sich ganz in den Dienst des Teams: "Jeder Fußballer kann sich ins Tor stellen. Ich habe mir gedacht, für die Mannschaft gebe ich alles und stelle mich rein. Es war meine Entscheidung."

Bad-Ischl-Trainer Andrzej Jaschinski war von Radicevics Fähigkeiten nicht überrascht: "Ich hatte Zoran als Schüler in der Bad Ischler Fußball-HAK, da ist er auch öfters ins Tor gegangen. Ich habe meinem Team gesagt, dass man nicht glauben darf, dass das ein Vorteil für uns sei."

Überglücklich über die Performance war nach dem Schlusspfiff auch Gmundens Spielertrainer Petr Vorisek, der in den jüngsten zwei Spielen vier Punkte holte. Hinter den Kulissen wird angedacht, dass der Tscheche auch in der kommenden Saison in der Betreuerzone steht. Im Gegensatz zu Harald Gschnaidtner, der ASK St. Valentin im Sommer verlassen wird.

