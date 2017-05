Fehler im Spielbericht könnte Aufstieg kosten

RECHBERG/OFTERING. 2. Klasse Nordost/2. Klasse mitte: Rechberg und Oftering träumen vom Aufstieg.

So glücklich waren die Unterhaus-Vereine Rechberg (2. Klasse Nordost) und Oftering (2. Klasse Mitte) schon lange nicht mehr. Gab es in den vergangenen Jahren kaum etwas zu feiern, haben beide Klubs in dieser Saison eine echte Auferstehung hingelegt.

"Dass wir die Möglichkeit haben, eine Liga weiter oben zu spielen, freut uns", sagte Rechberg-Obmann Leopold Weichselbaumer. Weil das gestrige Spiel gegen Luftenberg abgesagt wurde, liegt der Klub als Vierter nur drei Punkte hinter dem Ersten St. Pantaleon-Erla. Trotzdem ist der Verein demütig, schließlich war man im Vorjahr noch Vorletzter.

Kurios: Ausgerechnet ein Fehler im Spielbericht, der dem Verein im Herbst eine 0:3-Strafverifizierung einbrachte, könnte das Rechberger Märchen verhindern. Aufgrund der Annullierung wird der Klub nämlich bei Punktegleichheit zurückgereiht.

Eine ähnliche Erfolgsgeschichte durchlebt gerade Oftering: In den jüngsten drei Saisonen war man nie besser als Zehnter – heuer liegt das Team von Spielertrainer Jürgen Ließ nach dem 1:4 gegen Stahl/Westbahn immer noch mitten im Kampf um den Relegationsplatz. "Das Erfolgsrezept ist die gute Teamchemie", sagt Sportchef Günther Moser. (höf)

