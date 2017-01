FC Wels: Verantwortlicher für den Nachwuchs muss gehen

WELS. Beim FC Wels bleibt es turbulent. Nach der gescheiterten Rebellion bei der Generalversammlung kurz nach Weihnachten herrscht weiter Unruhe bei den Nachwuchsbetreuern.

FC-Wels-Obmann Bohensky will den Ball möglichst flach halten, doch der Verein kommt nicht zur Ruhe. Bild: Foto Lui

Wie berichtet, wollte Nachwuchsleiter Patrick Pangerl Obmann Juan Bohensky das Amt streitig machen. Hinter Pangerl formierten sich einige Jugendtrainer, denen jetzt der Hinauswurf droht. Der Nachwuchsleiter wurde inzwischen als Erster vor die Tür gesetzt.

Die Eltern der jungen Fußballer sind verunsichert: "Es geht momentan beim Verein drunter und drüber. Wir mussten nun erfahren, dass der Vorstand den Trainer unseres Kindes und noch zwei weitere Nachwuchstrainer entlassen hat", verrät eine Mutter der Welser Zeitung.

Vereinssprecher Lukas Aitzetmüller bestätigt Unstimmigkeiten mit einzelnen Jugendtrainern. Gestern Abend trafen sich die Verantwortlichen des FC Wels mit drei Coaches zu einem klärenden Gespräch. Die Trennung von Pangerl ist aber endgültig.

Obmann Bohensky weilt auf Reha in Bad Schallerbach. Der FC-Wels-Chef ist nach einer Knieoperation noch immer nicht genesen. Wilde Gerüchte löst auch die nur unter bestimmten Auflagen erfolgte Entlastung des Kassiers aus. Steht der Verein, wie mehrmals in der Vergangenheit, wieder an der Kippe?

Die Unruhe bei den Jugendbetreuern hat neben dem Hinausschmiss Pangerls einen weiteren Grund. Mit Gerald Dickinger-Neuwirth wurde ein Fußballlehrer an Bord geholt, der die Lücke in der Jugendarbeit schließen soll. Der Steinerkirchner ist im Besitz einer UEFA-Trainerlizenz und betreibt seit 20 Jahren eine Fußballschule. Der LASK ist nur eine Station von vielen, die Dickinger als Nachwuchstrainer absolvierte.

Sportlich begann die Frühjahrssaison für den FC Wels erfolgreich. In einem Aufbauspiel besiegte die Mannschaft von Neo-Trainer Davorin Kablar das Mühlviertler Landesligateam Katsdorf mit 4 : 0: "Mit dem neuen Trainer sind wir auf einem guten Weg", betont Aitzetmüller.

