FC Juniors OÖ: Neue zweite Liga als Sprungbrett

Es sollte eigentlich schon bekannt sein, dass ab der neuen Saison auch die 2er/Amateure/Juniors Mannschaften von insgesamt 3 Bundesligisten in der 2.Liga (neuer Name) spielberechtigt sind.

Neben dem LASK (RLM) streben auch Rapid II und Austria Amateure

(beide RLO) den Aufstieg an. Altachs Amateure (RLW) hingegen haben bereits abgewunken. Ob Sturm Graz Amateure (RLM) an einem Aufstieg Interesse zeigen wird sich noch weisen. Voraussetzung ist vorerst einmal ein Platz unter den Top 3 der jeweiligen Regionalliga.