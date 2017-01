Exotischer Testspielgast bei Vorwärts Steyr

STEYR. Regionalligist Vorwärts Steyr besiegte in einem Vorbereitungsspiel am Dienstag OÖ-Ligist Wallern 4:2. Am Samstag steigt der nächste Test gegen Union Perg.

Vorwärts-Coach Scheiblehner Bild: (Moser)

Zum zweiten Mal war der SK Vorwärts Steyr in diesem Winter in Wallern zu Gast. Nach dem 2:0-Erfolg Anfang Dezember setzen sich die Rot-Weißen diesmal mit 4:2 beim Vierten der OÖ-Liga durch. Trainer Gerald Scheiblehner testete in der ersten Halbzeit ein 3-4-3-System. Die SKV-Kicker zeigten sich spielfreudig und vergaßen dabei auch nicht auf das Toreschießen. Josip Martinovic und Christoph Bader trafen jeweils im Doppelpack. Die beiden Gegentore fielen binnen fünf Minuten und jeweils nach Eckbällen.

Außerdem durfte Vorwärts-Coach Scheiblehner einem interessanten Testspieler auf die Beine sehen: Der Offensivspieler mit dem Künstlernamen Jameson spielte gegen Wallern 57 Minuten. Kurios: Jameson ist litauisch-argentinischer Doppelstaatsbürger, wurde von Oedt-Goalie Diego Guillermo Rougier nach Steyr vermittelt. In dieser Woche absolviert der Legionär ein Probetraining in Steyr, am Samstag darf er sich gegen OÖ-Ligist Union Perg (13 Uhr) noch einmal in einem Testspiel beweisen. "Danach entscheiden wir, ob er bei uns bleibt", sagt Vorwärts-Trainer Scheiblehner.



