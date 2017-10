Ex-Supertalent Lukas Kragl: Der lange Weg zurück

LINZ. Der Stürmer ließ seine Vergangenheit hinter sich und agiert beim FC Wels in Top-Form.

Lukas Kragl als LASK-Youngster (kl. Bild) und im FC-Wels-Trikot gegen Donau Linz. Bild: Scharinger

"Dieser Tag hat mich geprägt. In meiner Persönlichkeit bin ich viel stärker zurückgekommen." Den 18. April 2010 wird Lukas Kragl wohl nie vergessen. Übermotiviert attackierte der LASK-Kicker beim Bundesliga-Duell gegen Red Bull Salzburg Gäste-Keeper Eddie Gustafsson. Die Horror-Diagnose beim Schweden: Schien- und Wadenbeinbruch – es war ein Dämpfer in der so verheißungsvoll begonnenen Karriere des damals 20-Jährigen.

Viele sahen im Stürmer, der 2009 unter Hans Krankl mit 19 Jahren sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte, die schwarz-weiße Zukunftshoffnung schlechthin – dieses Brutalo-Foul gab aber nicht nur ihm, sondern auch seiner Karriere einen Knacks. Bei seinen weiteren Profi-Stationen in Lustenau und St. Pölten konnte er nie mehr an die starken Leistungen zu Beginn seiner Karriere anschließen. Nach Gastspielen im Unterhaus bei Stadl-Paura und Weißkirchen glaubte man sogar, dass das einstige Super-Talent bald in der Versenkung verschwinden wird. "Wenn man so jung in die Bundesliga kommt, wird man die Beschreibung des ewigen Talents nicht mehr los. Das habe ich aber alles hinter mir gelassen", sagt der mittlerweile 27-Jährige.

Acht Tore in neun Spielen

Seit Sommer läuft es für den Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler nämlich wieder blendend: Kragl blüht bei OÖ-Ligist FC Wels auf. In neun Spielen gelangen dem Spätzünder acht Tore – beim 3:0 gegen Donau Linz am Freitag traf er gleich zwei Mal. "Die Spielanlage taugt mir, ist ein bisschen auf mich zugeschnitten. Wir wollen mit einer jungen Mannschaft im oberen Drittel mitspielen", sagt Kragl.

Vor allem den Welser Youngters will der Ex-Profi helfen: Denn er weiß schließlich am besten, worauf es ankommt, wenn man als Talent am Anfang seiner Karriere steht. Aus seiner persönlichen Geschichte hat der Wels-Torjäger Lehren gezogen: Kragl ist gerade mitten in einem Wirtschaftsstudium, will in naher Zukunft den Bachelor abschließen. "Ich baue mir ein zweites Standbein auf. Profi-Fußballer zu sein ist zwar der schönste Beruf, aber man kann nie planen, was passiert."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema