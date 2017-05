Ex-Regionalliga-Goalie als gefeierter Internetstar

LINZ. Egal ob in der "Bild" oder bei "11Freunde" – Alexander Strobl ist gerade in aller Munde. Das Video seines Sensationstreffers sehen Sie hier.

Alexander Strobl 2015 im LASK-Trainingscamp in Belek. Bild: GEPA pictures/ Christian Ort

Irres Saisonfinish in der Regionalliga Bayern in Deutschland: TSV Buchbach braucht im letzten Spiel einen Sieg, um den Klassenerhalt zu sichern. Doch nach 95 Minuten steht es nur 2:2 – der Abstieg ist so gut wie sicher.

Dann allerdings stürmt Torhüter Alexander Strobl mit nach vorne. Und der 24-jährige Österreicher macht es wie Schalkes Jens Lehmann 1997 gegen Borussia Dortmund – er trifft per Kopf. "Ich kann es immer noch nicht glauben", sagt Strobl, der auch im OÖ-Unterhaus beim LASK (2013–2015) und bei St. Florian (2015–2017) aktiv war. Egal ob bei der deutschen "Bild" oder beim Fußballmagazin "11Freunde" – der gebürtige Halleiner ist nach seinem Treffer ein gefeierter Internetstar.

Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hat er seit seiner Jugend nicht verlernt: "Bis 14 Jahre war ich eigentlich Feldspieler." Kurios: Bei einem internationalen Jugendturnier mit seinem Klub Red Bull Salzburg stellte sich Strobl notgedrungen ins Tor, weil der Einser-Goalie mit der Salzburger Landesauswahl unterwegs war. "Dort wurde ich dann zum besten Torwart gewählt. Es gab die Idee, ob ich es nicht als Torwart versuchen möchte." Es war die richtige Entscheidung.

Entscheiden muss sich Strobl jetzt auch bei der Vereinswahl. Der Ex-LASK-Goalie wird Buchbach verlassen – auch aus Österreich gibt es Interesse. Er dürfte es nicht sehr schwer haben: Ein Kopfballungeheuer im Tor kann jeder Verein gut gebrauchen.

Das Video mit Strobls Sensationstreffer:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema