Ex-Profis als Top-Trainer

LINZ. Landesliga: Gschnaidtner, Krammer und Waldhör im Kampf um den Titel.

Jetzt betreut Walter Waldhör Landesligist Pettenbach – früher (li.) kickte er unter anderem für Bundesligist Ried. Bild: Reuters

Mit Wolfgang Nagl (Admira Linz) und Harald Gschnaidtner (ASK St. Valentin) aus der Landesliga Ost sowie Roland Krammer (SC Schwanenstadt) und Walter Waldhör (Union Pettenbach) in der Landesliga West arbeiten gleich vier ehemalige Bundesliga-Profis aktuell sehr erfolgreich als Trainer.

Die beiden ehemaligen Nationalspieler Harald Gschnaidtner und Walter "Wauki" Waldhör kämpfen mit ihren Mannschaften derzeit um den Aufstieg in die höchste Spielklasse in Oberösterreich. Die Elf von Walter Waldhör, der sich sogar im Teamdress einmal in die Torschützenliste eintragen durfte – beim 2:4 gegen Polen 1992 unter Teamchef Ernst Happel – siegte am Samstag gegen die Viktoria aus Marchtrenk mit 2:0 und liegt weiter punktegleich hinter Schwanenstadt. Der Tabellenführer feierte gegen das neue Schlusslicht Eferding einen 6:0-Kantersieg.

Gschnaidtners St. Valentiner liegen im Osten nach Verlustpunkten sogar voran. Gestern bereitete der Tabellenletzte Schwertberg dem ASK beim 3:0 keine Probleme. Auch die vom ehemaligen LASK-Kapitän Nagl betreuten Admiraner aus Linz setzten sich in Rorbach mit 3:1 durch. Die junge Mannschaft mit vorwiegend Eigenbauspielern konnte sich so etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Damit konnten diese Runde alle vier Ex-Bundesligaspieler sehr erfolgreich abschneiden und ihre Spiele jeweils gewinnen.

Vielleicht gibt es schon nächste Saison in der OÖ-Liga neben Christian Stumpf, Christian Mayrleb, Almir Memic und Davorin Kablar weitere Ex-Profis als Verstärkungen auf dem Trainersektor.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema