Ex-Profi Bukva wird Spielertrainer in der Bezirksliga

PEUERBACH. Haris Bukva verlässt OÖ-Ligist WSC/Hertha Wels und übernimmt Bezirksliga-West-Klub Peuerbach als Spielertrainer.

Bukva im Sturm-Graz-Trikot. Bild: gepa

Interessante Aufgabe für Haris Bukva: Der 29-Jährige wird Spielertrainer bei Bezirksliga-West-Klub Union Peuerbach und beerbt somit den bisherigen Coach Werner Topf. Bukvas bisherige Karriere liest sich spannend: Der Ex-Profi war unter anderem bereits bei den Bundesligisten Austria Kärnten, LASK oder Sturm Graz aktiv - außerdem nahm er an der U19 Fußball-Europameisterschaft 2007 in Österreich teil. Bukva machte neun Spiele für das österreichische U-21 Nationalteam. Seine Bundesligabilanz in Österreich: 122 Bundesligaspiele, 7 Tore und 20 Assists. Zuletzt kickte der Mittelfeldspieler in der vierten Liga bei OÖ-Ligist WSC/Hertha Wels.

"Unser neuer Spielertrainer Haris Bukva wird mit unserer jungen hungrigen Kampfmannschaft versuchen, möglichst lange den derzeitigen Tabellenplatz zu verteidigen um zumindest in die Relegation zu kommen. Er legt sehr viel Wert auf Disziplin, wir sind überzeugt dass alle unsere Spieler viel von ihm lernen werden und nochmals einen Schritt vorwärts machen können", heißt es in einer Vereinsaussendung.

Während sein Ex-Klub aus Wels den Aufstieg in die Regionalliga im Frühjahr wohl nicht mehr schaffen wird, hat Bukva bei seiner neuen Aufgabe noch realistische Chancen auf den Titel: Peuerbach liegt nach der Herbstmeisterschaft auf Rang zwei in der Bezirksliga West. Lediglich die bessere Tordifferenz spricht im Moment für Spitzenreiter Ostermiething.

