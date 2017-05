Ex-LASK-Manager jetzt in Ottensheim

LINZ. Gerhard Klein wollte ein Nachwuchs-Ausbildungszentrum installieren, der Verband sagte Nein.

Gerhard Klein Bild: Lui

Am Freitag durften die LASK-Kicker endlich den Meisterteller in der Ersten Fußball-Liga in die Höhe stemmen. Einer, der das Gefühl – mit den Schwarz-Weißen Meister zu werden – kennt, ist Gerhard Klein. Der Linzer war bis 2014 – bis zur Rückkehr der Athletiker in das Profi-Geschäft – beim Klub, blieb dem Verein aus der Landeshauptstadt auch in den schwierigsten Zeiten als Teammanager treu. "Natürlich freue ich mich mit dem LASK. Es war eine turbulente, aber schöne Zeit", sagt Klein.

Große Pläne hatten der Vater von ÖFB-Nationalspieler Florian Klein und sein Sohn auch, als sie 2015 die Fußballschule "Flo-Soccer-Linz" auf der Anlage in Zöhrdorf gegründet hatten. Nach einer Kooperation hat man unter dem Namen "ASKÖ Lions Flo-Soccer Linz" auch am Meisterschaftsbetrieb teilgenommen. Alles lief perfekt, doch dann kam alles anders: Es sollte ein Ausbildungszentrum entstehen, in dem auch infrastrukturell den Kindern viel geboten werden sollte. Klein: "Wir wollten in den nächsten zwei Jahren noch 100.000 Euro in dieses Projekt investieren." Nach Ungereimtheiten mit Zöhrdorf stellte Klein aber ein Ansuchen beim Verband auf eine Gründung eines eigenen Vereins. Dieses wurde vom OÖFV jedoch mündlich verwehrt, das Vorhaben, eine eigene Fußballschule zu installieren, platzte. "Der Verband hat rechtens gehandelt, aber überlegt haben sie nicht. Da wird jahrelang nur Nachwuchs gepredigt, aber man denkt offenbar anders", übt Klein Kritik.

"Es wäre schon gegangen, dass man nur mit einem Nachwuchsbetrieb beim Verband aufgenommen wird. Er hätte aber sofort Meisterschaft spielen müssen und hätte somit Zöhrdorf, einem schon bestehenden Verbandsmitglied, alle Nachwuchsspieler weggenommen. Außerdem hatte er keinen langfristigen Platz zur Verfügung", erklärt Verbandsdirektor Raphael Koch das "Nein" des OÖFV in dieser Causa. Wie es neben der Fußballschule in Zöhrdorf jetzt weitergeht, ist noch nicht fixiert. In diesem Frühjahr zog man ja auch die Teilnahme der Kampfmannschaft in der 1. Klasse Mitte zurück.

Probleme, die Klein nicht mehr beschäftigen: Er hat seit der Winterpause eine neue Aufgabe, führte den Bezirksliga-Nord-Klub Ottensheim als Neo-Sportchef aus dem Abstiegskampf. Zuletzt verlor sein Team gegen Vorderweißenbach 0:1.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema