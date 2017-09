Ex-Bodyguard als Erfolgscoach

VORCHDORF. Vorchdorfs Lauf im Westen geht weiter: 1:1 im Aufsteigerduell gegen Schalchen.

Vorchdorf (weiß) bleibt auch gegen Schalchen ungeschlagen. Bild: Hörmandinger

"Unglaublich, wie laufstark und körperlich gut drauf die sind", schwärmen die Landesliga-Trainer im Westen von Aufsteiger Vorchdorf. Der Liga-Neuling führt nach dem 1:1 gegen Schalchen immer noch die Liga an, ist weiterhin ungeschlagen. Großen Anteil daran hat auch Vorchdorf-Coach Amir Topalovic: Der 49-Jährige macht seine Kicker nämlich zu echten Konditionsmaschinen.

Dabei profitiert Topalovic (Bild) vor allem von seiner Vergangenheit: Zwischen 1996 und 1998 war er als Bodyguard bei der damals drittreichsten Familie der Welt – bei Prinz Turki Abdul Aziz aus Saudi-Arabien – angestellt. Außerdem war er Kickboxer und trainierte Größen wie Ronny Hinterseer oder den zweifachen Weltmeister Salko Mahmic.

Auch beim Fußball brachte der ehemalige Spieler von LASK und Vorwärts Steyr seine Stärken im Ausdauerbereich ein: Franz Grad holte Topalovic 2005 als Konditionstrainer zu Pasching – dort durfte er von Trainergrößen wie Didi Constantini, Milan Djuricin oder Georg Zellhofer lernen. Seit Sommer 2016 gibt er seine Erfahrungen im Fitness-Bereich an das Überraschungs-Team aus Vorchdorf weiter. Trotz des guten Starts warnt Topalovic aber: "Wir sind Aufsteiger, die Führung ist nur eine Momentaufnahme."

Dietach hat neuen Coach

Ein Team, das gerne an Vorchdorfs Stelle wäre, ist Schwanenstadt: Nach der 1:2-Niederlage in Friedburg legte sich der Klub in der Trainerfrage fest. Manager Helmut Nussbaumer bleibt bis zur Winterpause beim strauchelnden Titel-Favoriten.

In der Landesliga Ost hat Dietach einen neuen Coach gefunden: Ex-Sierning-Trainer Robert Bartosiewicz übernimmt nach dem 1:0 gegen Naarn ab heute die Agenden beim Klub. Lokal-Rivale Sierning hatte bei der 0:2-Niederlage in Bad Schallerbach ebenfalls einen neuen Mann auf der Trainerbank: Jürgen Rogl, Leiter des LAZ Steyr, stellte das Team auf – ist aber nur eine interimistische Lösung.

