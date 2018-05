Erste Frauen-Meister

PETTENBACH. Pettenbach und St. Oswald/Fr. fixieren den Titel.

Pettenbachs Meisterinnen Bild: Pettenbach

Mit einem 6:0-Kantersieg gegen Verfolger Peuerbach fixierte Pettenbach vor 200 Zuschauern den Meistertitel in der Frauenklasse Süd-West – krönte sich zum ersten Frauen-Meister in dieser Spielzeit. Überragend: die junge Rekord-Torjägerin Sarah Nowak mit 29 Volltreffern in 15 Spielen – auch gegen Peuerbach machte sie zwei Tore. Die Almtalerinnen steigen mit dem ersten Meistertitel in der Frauen-Vereinsgeschichte in die Landesliga der Frauen auf.

Auch dort ist Platz eins seit Samstag fix vergeben: St. Oswald/Fr. kann nach dem 2:0 gegen Windischgarsten nicht mehr von der SPG Antiesenhofen/Weilbach (6:0 bei Aschach/Steyr eingeholt werden. (pich)

