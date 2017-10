Endlich Bewegung in Causa "Dritte Liga"

LINZ. Regionalliga: Noch im Oktober könnte eine neue Arbeitsgruppe mit der heiklen Thematik betraut werden.

0:0 im Derby zwischen Gurten und Stadl-Paura, spannender geht es außerhalb des Rasens her. Bild: Scharinger

"Es ist fünf vor zwölf", schrieben die OÖNachrichten am Montag vor zwei Wochen in ihrer Unterhaus-Beilage. Im kommenden Sommer soll die neue Ligen-Reform in Kraft treten – noch weiß aber niemand, wie vor allem der Unterbau aussehen soll. Selbst OÖ-Fußballverbandspräsident Gerhard Götschhofer hat vor Wochen bereits gefordert, dass man sich endlich Gedanken über die Zukunft der Regionalliga machen müsse.

Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen: Nach OÖN-Informationen soll eine neue Arbeitsgruppe mit der heiklen Thematik beauftragt werden. Dabei soll jeder Landesverband einen Verbandsfunktionär sowie einen beliebigen Experten nennen – noch im Oktober könnte es dann zu einem ersten Treffen dieser Arbeitsgruppe kommen. Oberösterreich wird dabei von Verbandsdirektor Raphael Koch und Vorwärts-Steyr-Trainer Gerald Scheiblehner als Drittliga-Insider vertreten werden. "Das stimmt. Über welche Themen im Detail gesprochen wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Natürlich wird es sich vor allem um den Fortbestand der Regionalliga drehen", bestätigte Scheiblehner auf OÖN-Nachfrage.

Der 40-jährige Regionalliga-Coach wird bei seiner Expertise klar für die dritte Liga plädieren: "Ich halte es für das Beste, wenn es die Regionalliga weitergibt. Ich würde es sogar in Kauf nehmen, wenn es statt drei Regionalligen nur noch zwei geben würde. Die OÖ-Liga ist von der Qualität her nicht mit der Regionalliga vergleichbar."

Scheiblehner ist sich sicher, dass er mit dieser Meinung aus der Region Mitte nicht alleine dasteht: "Oberösterreichs Vereine waren in der Regionalliga immer stark vertreten, sind durchwegs zufrieden mit dieser Spielklasse. In der Steiermark ist das ähnlich. Einzig in Kärnten ist das vielleicht ein wenig unsicher."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema