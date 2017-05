Ein Zeichen gesetzt

JULBACH. Landesligen: Im Westen kämpft die halbe Liga um den Klassenerhalt.

Schlusslicht Schwertberg gewann das Sechs-Punkte-Spiel beim Vorletzten Julbach 2:1. Bild: Pirkes

Der neuerliche Kaltwettereinbruch hat dieses Wochenende zwar nur eine Rumpfrunde zugelassen – trotzdem wurde die Situation im Abstiegskampf in den beiden Landesligen noch prekärer. Im Westen muss jetzt die halbe Liga um den Klassenerhalt zittern. Den Vorletzten Bad Wimsbach und den Sechsten Esternberg trennen nur fünf Punkte.

Mit Eferding und Bad Wimsbach gaben zwei Nachzügler am Wochenende ein Lebenszeichen. Der UFC gewann in Schärding 2:1, konnte sich auf den Relegationsplatz nach vorne schieben. "Für Moral und Selbstvertrauen war der Auswärtserfolg sehr wichtig", sagte Eferding-Trainer Thomas Slach. Damit zogen die Eferdinger zwar an Bad Wimsbach vorbei, diese können aber mit einem 1:1 in Andorf auch ganz gut leben. "Ein Punkt auswärts beim Tabellenführer ist gut fürs Klima", sagte Sportchef Thomas Plasser. Die Spielabsagen in den vergangenen Wochen bringen noch extra Würze in die ohnehin schon spannende Situation. So ist die Situation für Tabellenschlusslicht Altheim trotz eines Vier-Punkte-Rückstands mit einem Nachtragsspiel keineswegs aussichtslos.

Im Osten brachte Schwertberg mit einem 2:1-Erfolg beim direkten Abstiegskonkurrenten Julbach ebenfalls wieder Spannung in den Abstiegskampf. "Auf dem Weg Richtung Klassenerhalt war es aber nur ein erster, kleiner Schritt.", sagte Schwertberg-Sektionsleiter Andreas Füxl. Ohne Top-Torjäger Benjamin Tautscher lief Union Katsdorf in eine 1:3-Heimniederlage gegen Admira Linz. Kurios: Der 14-fache Saisontorschütze verletzte sich beim Übersiedeln am Schienbein, musste genäht und fiel aus.

