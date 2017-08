Ein Unentschieden mit zwei Siegern

Falsche Schiedsrichterpfiffe: Bei der Unterhaus-Partie Union Allhaming gegen SK Kammer weigerten sich zwei Elfmeterschützen, ins gegnerische Tor zu treffen.

Während nach der ersten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga über Sinn und Zweck des Video-Beweises diskutiert wird, zeigten es am Wochenende oberösterreichische Amateur-Kicker den Profis vor, wie man in Sachen Fair-Play und damit auch im Sinne des Sports umstrittene Schiedsrichterentscheidungen ganz ohne technische Hilfsmittel ins Lot bringen kann. Beim Reservespiel zwischen der Union Allhaming und dem SK Kammer (Bezirksliga Süd) wurden zwei Elfmeterschützen als große Helden gefeiert. Ihr Verdienst: Sie haben aus elf Metern das Tor ganz klar verfehlt. Absichtlich.

Die Überraschung war groß, als der Schiedsrichter in Allhaming in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 einen Strafstoß für die Heimelf gab. Ein Allhaminger Stürmer hatte auf dem nassen Boden nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war mit dem Tormann des SK Kammer zusammengestoßen, der den Ball bereits fest in den Händen hielt. Dafür gab es fälschlicherweise eine Gelbe Karte für den Goalie und das Elfmetergeschenk für die Hausherren. Die Proteste der Allhaminger waren verständlich, aber zwecklos. "Ich hab ihrem Kapitän gesagt, dass ich eh danebenschießen werde, da haben sich dann alle beruhigt", sagt Thomas Schober, der dann tatsächlich den Ball laut Augenzeugen vom Elfmeterpunkt "wie ein Siebenjähriger" weit neben das Tor rollte. Schober, der auch der sportliche Leiter der Allhaminger ist, hätte für ein Traumtor auch nicht mehr Applaus bekommen können als für den so stümperhaft verschossenen Elfmeter.

Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff wiederholte sich die Kuriosität, dieses Mal auf der Gegenseite. Dieses Mal bekam Kammer einen umstrittenen Elfmeter. Wieder einigten sich die Spieler darauf, den Schiedsrichter zu "overrulen". Mit Bernhard Hehenfelder trat abermals ein Routinier als "Danebenschießer" in Erscheinung. "Ein Junger hätte sich vielleicht nicht getraut, den Elfer absichtlich zu vergeben, und hätte womöglich ein Tor geschossen", sagt SK-Kammer-Funktionär und Augenzeuge Josef Zauner.

Die Partie endete übrigens 1:1. Es war ein Unentschieden, bei dem beide Mannschaften gewonnen haben.

