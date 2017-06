Ein "Fußball-Pensionist" wurde bei Utzenaichs 3:0 zum Relegationshelden

UTZENAICH. SPG Stahl/Westbahn kassierte beim 1:2 gegen Haidershofen drei Rote Karten.

Christoph Vogetseder Bild: Ertl

In den Relegationsduellen des Fußball-Unterhauses kommt es in erster Linie auf Nervenstärke und Erfahrung an. Diese stellte auch Bezirksligist Utzenaich beim gestrigen 3:0 (1:0) gegen Landesligist Neumarkt/Pötting unter Beweis. Mit Christoph Vogetseder schoss ausgerechnet ein "Fußball-Pensionist" die Innviertler mit dem Tor zum 2:0 auf die Siegerstraße. Eigentlich hatte er seine Karriere bereits mit Ende der vergangenen Saison beendet. Seinen Spielerpass hat er aber sicherheitshalber in Utzenaich gelassen. Und nachdem ausgerechnet jetzt das Goalgetterduo Alfons Fischer (21 Saisontore) und Radek Koci (15 Treffer) ausgefallen war, hilft Vogetseder nach einem Jahr Pause vom Fußball in der Relegation noch einmal höchst erfolgreich aus.

Heiß her ging es beim 1:2 der SPG Stahl/Westbahn gegen Haidershofen. Die Gastgeber kassierten gleich drei Mal glatt Rot (67., 71., 85.). Die beiden Gegentreffer hatte man allerdings bereits vor den Ausschlüssen erhalten.

Generell war gestern kaum ein Unterschied zwischen den allesamt auswärts spielenden Nachzüglern aus den höheren Klassen und den zweitplatzierten Teams aus den niedrigeren Klassen zu sehen. Es gab sieben Heimsiege und sechs Auswärtserfolge. Besonders dramatisch das 4:3 von Eferding/Fraham in Hartkirchen. Die Gastgeber kamen von 0:3 auf 3:3, verloren dann in letzter Minute per Elfer 3:4.

