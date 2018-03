Ein Duo, das die Gegner fürchten

LINZ. Regionalliga: Vöcklamarkts Angreifer Alexander Fröschl und Lukas Leitner bewiesen beim 4:1 gegen Gurten ihre Top-Form.

Lukas Leitner (Bild) traf gegen Gurten gleich drei Mal, Fröschl legte drei Tore auf. Bild: Hörmandinger

Sie stehen im Mittelpunkt des Spiels. Es sind ihre Namen, die am nächsten Tag in den Zeitungen stehen, wenn das Spiel gewonnen wurde: Stürmer haben im Fußball eben eine besondere Rolle. Manchmal ist es aber nicht nur ein bestimmter Torjäger, der das Team zu Siegen schießt – sondern gleich zwei.

Wie bei Regionalligist Vöcklamarkt. Auch im Hausruckviertel gibt es mit Lukas Leitner und Alexander Fröschl ein brandgefährliches Duo. "Team-Papa" Leitner – mit 31 Jahren der älteste Kicker im Vöcklamarkt-Kader – traf beim 4:1 im Drittliga-Derby gegen Gurten gleich drei Mal. Sturm-Partner Fröschl, der bei bereits zwölf Saisontoren hält, ging zwar leer aus, konnte aber drei Treffer vorbereiten. "Wir ergänzen uns perfekt" sagt Leitner.

Beide bestritten in ihren Karrieren unterschiedliche Wege, bis sie schlussendlich bei den Grün-Gelben zusammenfanden. Leitner: "Vielleicht macht uns genau das so gefährlich." Der Routinier hat nie eine Fußball-Akademie besucht, kämpfte sich über die Unterhausvereine Kleinzell oder St. Martin/M. bis in die dritte Liga und landete auch aufgrund seiner Tätigkeit als Sportwissenschafter in Salzburg bei Vöcklamarkt. Der 25-jährige Fröschl durchlief hingegen das BNZ Tirol, kam über die Profi-Stationen Wacker Innsbruck, Vienna und Hartberg zum Team von Trainer Jürgen Schatas.

Neidvolle Konkurrenz

Gurten musste die Gefährlichkeit des Duos am eigenen Leib erfahren. "So ein Sturmduo haben in dieser Liga nicht viele. Vöcklamarkt hat generell eine der besten Offensivabteilungen", sagt Gurten-Sportchef Franz Reisegger. Fröschl und Leitner sind mittlerweile in der Liga gefürchtet. "Ich hätte sie auch gerne lieber im eigenen Team, als gegen sie spielen zu müssen", sagt Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner. Die Chancen stehen gut, dass das Duo auch in Zukunft den Abwerbeavancen der Konkurrenten - wie zuletzt Oedt - widersteht.

