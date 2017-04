ESV Wels trat gestern erneut nicht an

WELS. Gegner Niederthalheim war verärgert, weil man nicht informiert wurde – und umsonst anreiste.

Zwischen dem Stammverein und dem ESV-Fußballklub geht es weiter heiß her. Hintergrund ist ein jahrelanger Streit zwischen dem Hauptverein und dessen Fußball-Sektion, die seit 2004 eigenständig ist. Nachdem der Klub bereits am 26. März in Hohenzell aufgrund angeblicher Morddrohungen nicht angetreten war, fand auch das gestrige Heimspiel gegen Niederthalheim in der 1. Klasse Mitte-West nicht statt.

Das ärgerte vor allem den Gast-Verein. "Wir haben die ganze Woche versucht, jemanden vom ESV zu erreichen. Uns hat keiner informiert", sagt Niederthalheim-Sektionsleiter Gerald Schönhuber.

Um 15 Uhr war seine Kampfmannschaft bereits am Welser Sportplatz, um die Lage abzuklären – um 16.45 Uhr sagte Schiedsrichter Ulusoy schlussendlich die Partie ab, weil aus dem fußballerischen ESV-Lager niemand anwesend war. Schönhuber: "Bis auf Funktionäre des Stammvereins und einem Polizisten war keiner auf dem Platz. Diese Fahrt hätten wir uns sparen können."

Mittwoch tagt Strafausschuss

Neben dem Nachwuchsbetrieb rollt also auch bei den ältesten Kickern momentan die Kugel nicht. Jetzt muss sich der ESV am Mittwoch vor dem Strafausschuss des OÖ-Fußballverbands rechtfertigen: "Wenn ein Spiel nicht zustande kommt, wird jene Mannschaft bestraft, die den Ausfall verursacht hat. Der ESV hat erklärt, dass seine Spieler mit Mord bedroht wurden. Bei den Verhandlungen wird man abklären, ob den ESV eine Schuld trifft", sagt OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger. Von Seiten des Eisenbahn-Sportvereins war gestern kein Funktionär für eine Stellungnahme erreichbar. (rawa)

