ESV Wels: Neustart in der 2. Klasse

WELS. 1:5 beim ersten Auftritt des neuen Welser Klubs.

"ESV Wels Fußball" kam in der vergangenen Unterhaus-Saison nicht aus den Schlagzeilen. Laufend wurde über den Klub, der schlussendlich vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden sollte, negativ berichtet.

Jetzt wagt der Stammverein ESV Wels einen Neustart in der 2. Klasse Mitte-Ost. Der Grund: "ESV Wels Fußball" wurde aufgrund eines Zahlungsrückstandes beim OÖ-Fußballverband nicht in den laufenden Spielbetrieb eingegliedert. Der Stammverein ESV Wels hat hingegen ein Ansuchen um Aufnahme als ordentliches Mitglied gestellt und wurde aufgenommen. Kurios: Wäre "ESV Wels Fußball" in dieser Saison wieder in den Spielbetrieb eingegliedert worden, hätte es sogar zu Spielen gegen den Stammverein ESV Wels kommen können.

1:5 im ersten Spiel

Gestern trat ESV Wels erstmals in der Liga an. Auswärts bei Mühlbach gab es ein 1:5. "Wir wollen sportliche Erfolge feiern und wieder positive Nachrichten schreiben", sagte Sektionsleiter Helmut Hörmandinger. Bis auf die übernommene Nachwuchsabteilung gibt es zum alten Zweigverein keine Verbindung mehr. Hörmandinger: "Bei uns ist alles neu." Und das ist auch gut so: Denn auf weitere Negativ-Schlagzeilen will man in dieser Spielzeit verzichten...

