ESV-Wels-Fußball im Chaos, Ried-Neuhofen vor Auflösung

WELS. Verband bereitet einen Ausschluss aus der laufenden Meisterschaft vor.

Am Wochenende trat der ESV-Wels-Fußball in der 1. Klasse Mitte West gegen Taufkirchen erneut nicht an. Noch hat die Fußballsektion, die vom Hauptverein ESV Wels bereits seit einiger Zeit abgespalten ist, Zeit, um Einspruch gegen die bisherigen Urteile des OÖ-Fußballverbands einzulegen.

Sollte kein Protest einlangen, wird der Verband wohl rasch damit beginnen, nach dem mittlerweile bereits viermaligen Nichtantreten des ESV-Wels-Fußball einen Ausschluss aus der laufenden Meisterschaft auszusprechen. Im Falle eines Welser Protests würde sich diese Disqualifikation allerdings in die Länge ziehen. Unterdessen gehen auch die internen Streitereien weiter. Unter anderem gibt es auch ein vom Hauptverein angestrebtes Unterlassungsverfahren, das es der Fußballsektion verbieten soll, weiter den Namen ESV Wels zu tragen.

Änderungen in Ried

Turbulent geht es auch im Amateurteam von Bundesligist SV Ried zu. Personell hat sich ja bereits einiges geändert. Der von den OÖN angekündigte Trainerwechsel von Thomas Weissenböck (er wird Rieder Akademieleiter) zu Florian Königseder wurde jetzt auch offiziell bestätigt. Zudem wird es zu 99 Prozent eine Auflösung der bisherigen Spielgemeinschaft mit der Union Neuhofen geben. Diese war für Ried bis dato eine kostengünstige Variante, zumal in Neuhofen sehr viele freiwillige Helfer am Werk waren. Eine Option für die Zukunft wäre, künftig wieder im alten Rieder Stadion zu spielen. Allerdings ist noch nicht ganz geklärt, ob dies auch rechtlich ohne fremde Zustimmung möglich ist. Für Neuhofen würde es mit der eigenen Kampfmannschaft wie bisher in der Bezirksliga weitergehen. Sportlich ist man nach dem 1:1 gegen Perg weiter voll im Abstiegskampf. Sollten Grieskirchen und Stadl-Paura (freiwillig) in die OÖ-Liga absteigen, würde es in der OÖ-Liga drei Vereine erwischen. (rawa/haba)

