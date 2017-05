ESV Wels-Fußball aus der Liga ausgeschlossen

WELS. Keine Spiele mehr in der 1. Klasse Mitte-West.

Der Oö. Fußballverband hat gegen den Unterhaus-Verein ESV Wels-Fußball hart durchgegriffen. Nachdem der Klub aus der 1. Klasse Mitte-West im Frühjahr bereits vier Mal nicht angetreten war, schloss der Verband den Verein aus dem laufenden Meisterschaftsbetrieb aus.

Kurios: Die Welser erleichterten dem Verband den Ausschluss sogar. Der Strafausschuss stellte bei den Nichtantritten nämlich ein Verschulden des Vereins fest, die Welser legten dagegen aber keinen Protest ein. Der Ausschluss war damit die logische Konsequenz. Jetzt kann der Verein noch Einspruch einlegen. Alle Spiele mit ESV-Wels-Fußball-Beteiligung werden mit 0:0 und 0 Punkten gewerten, die Mannschaft wurde an das Ende der Tabelle gereiht. In der OÖ-Liga gibt es für die Ried-Amateure heute (14.15 Uhr) gegen Weißkirchen schon einmal einen Vorgeschmack auf die Abspaltung mit Neuhofen im Sommer: Das Spiel findet aufgrund der Witterung nicht in Neuhofen, sondern im alten Rieder Stadion statt.

